Prusa introduceert Speed-versie van SL1-3d-printer

Prusa heeft een variant van zijn SL1-3d-printer aangekondigd die sneller is en betere prestaties zou bieden. De SL1 Speed is volgens het bedrijf in staat een enkele laag in 1,4 seconden op te bouwen.

Prusa spreekt van een verbeterde versie van de in 2018 geïntroduceerde SL1 in zijn aankondiging, maar de verschillen zijn zo groot dat het nieuwe model als een volledige nieuwe printer is te beschouwen. Het bedrijf gebruikt onder andere een krachtiger led-array voor uv-licht, waarmee kunsthars tot drie keer sneller uithardt door de belichting dan bij de SL1.

Prusa claimt mede hierdoor dat lagen van kleine objecten in 1,4 seconden geprint kunnen worden, terwijl dit bij resins van 405nm, zoals Prusa Tough-filament, in 1,6 seconden zou kunnen. Ook een wijziging van het tiltmechanisme draagt bij aan het sneller kunnen printen. Bij de SL1 duurt de beweging van de tank en het printplatform zo'n 5 tot 8 seconden, wat bij de SL1S tot 3 seconden is teruggebracht.

De fabrikant voegt een 5,96"-lcd toe dat monochroom is, waar de SL1 een 5,5"-kleurenscherm heeft. Volgens het bedrijf biedt monochroom voordelen voor uv-transmissie in combinatie met het led-array en is de levensduur van het lcd hierdoor langer.

Verder heeft de Speedversie een printplatform dat met een afmeting van 127×80×150 mm een kwart groter is dan dat van de SL1. De printer verschijnt eind juni of begin juli voor 1980 euro. In combinatie met de Curing and Washing Machine-accessoire CW1S voor het wassen en drogen van objecten, kost het product 2550 euro.