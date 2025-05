Prusa introduceert MK4-printer voor 1199 euro

Prusa heeft een opvolger voor zijn MK3S-printer uitgebracht. De MK4 heeft bijna dezelfde afmetingen, maar vrijwel alle onderdelen kregen een upgrade en zijn gemoderniseerd. De printer kost als bouwdoos 889 euro en gemonteerd kost de MK4 1199 euro.

Het printvolume van de Prusa MK4 is vrijwel gelijk aan dat van de MK3S+, met afmetingen van 250 bij 210 bij 220 millimeter. De nieuwe printer lijkt ook op hetzelfde frame als de MK3 gebaseerd te zijn, getuige ook upgrademogelijkheden van de MK3 naar MK4. Bovendien past de MK4 net als de MK3 in Prusa's printbehuizing of enclosure; daarmee zou de printer ook in enclosures met IKEA LACK-tafels moeten passen.

Ondanks die gelijkenissen is de MK4 veel meer dan een incrementele update. Het moederbord is een 32bit-bord dat Prusa xBuddy noemt en dat is voorzien van een STM32-processor. Bovendien heeft het bord netwerkconnectiviteit in de vorm van een ethernetaansluiting aan boord, met een optionele wifimodule gebaseerd op een ESP-chip. Printbestanden kun je dus via het netwerk, of via internet met Prusa Link, naar de printer sturen, maar ook offline printen via een USB-drive is mogelijk. De interface is vernieuwd met een 3,5"-kleuren-lcd, waarop net als bij de Prusa Mini een preview van printjes getoond wordt.

Voor het printen is de printkop vernieuwd: de MK4 heeft een Nextruder, een extruder met planeetwielen met 10:1-reductie. Dat moet de aanvoer van filament verbeteren en bovendien kan het hotend, de printkop dus, eenvoudig verwisseld worden. De printer heeft een verbeterd bedlevellingsysteem, met in plaats van een Pinda-sensor een weegcel om het printbed te detecteren. Daarbij wordt alleen het deel van het printbed waar daadwerkelijk geprint gaat worden, gekalibreerd om tijd te besparen.

Een andere tijdbesparende optie is een techniek die inputshaping genoemd wordt. Dankzij het krachtigere 32bit-moederbord heeft de MK4 voldoende rekenkracht om die techniek toe te passen. Daarbij wordt niet het veelgebruikte Klipper ingezet, maar een eigen variant van Prusa. De steppermotoren zijn vernieuwd en zijn preciezer, met stapjes van 0,9 graden in plaats van 1,8 graden, terwijl de stepperdrivers dezelfde Trinamic 2130-drivers als bij de MK3 zijn.

Naast de MK4 kondigt Prusa ook de MMU3 aan. Dat is een uitbreiding op de printer waarmee tot vijf verschillende filamenten gebruikt kunnen worden tijdens het printen, zodat je kleurenprintjes krijgt. De MMU2, of Multi Material Upgrade 2, werd geplaagd door problemen, maar de MMU3 zou probleemloos werken, aldus Prusa. De prijs van de MMU3 wordt in april bekendgemaakt en de uitbreiding zal vanaf juni verkrijgbaar zijn.

De volledige MK4 kost 889 euro als kit en 1199 euro als afgebouwde printer. Desgewenst kan een MK3S+ worden geüpgraded, in verschillende gradaties. Upgraden naar versie '3.5' kost 279 euro en vervangt het 8bit-moederbord en monochroom lcd voor het nieuwe moederbord en het kleurenscherm. Daarmee krijg je tevens ondersteuning voor sneller printen met inputshaping. Voor 549 euro upgrade je naar versie 3.9, waarbij je ook de nieuwe Nextruder-extruder krijgt. En voor 649 euro vervang je ook de steppermotoren en upgrade je naar de MK4. De printers zouden per direct beschikbaar moeten zijn, maar de voorraad is al op: de voorgemonteerde printers hebben inmiddels een flinke wachttijd.

Prusa introduceerde de MK3 in september 2017, maar sindsdien kreeg de printer diverse revisies en verbeteringen. Het moederbord bleef echter hetzelfde Einsy-8bit-bord. De in 2019 geïntroduceerde Prusa Mini kreeg wel een modern 32bit-moederbord en sindsdien hoopten Prusa-gebruikers op een opvolger van de MK3 met up-to-date hardware. De in 2021 aangekondigde Prusa XL kreeg dat wel, maar is geen opvolger van de MK3.