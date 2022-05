Prusa levert grote 3d-printer Prusa XL volgend jaar vanaf 2099 euro

Prusa heeft zijn grootste 3d-printer tot nu toe aangekondigd. De Original Prusa XL is gebaseerd op het CoreXY-systeem en krijgt onder andere een nieuwe generatie extruder. De Prusa XL gaat 2099 euro kosten en wordt in het tweede of derde kwartaal van 2022 geleverd.

De Original Prusa XL krijgt een printvolume van 36x36x36cm en is daarmee aanzienlijk groter dan de Prusa MK3S+ en Mini+, die respectievelijke printvolumes van 25x21x21cm en 18x18x18cm hebben. Volgens het bedrijf is de Prusa XL groot genoeg om bijvoorbeeld cosplayhelmen uit te printen. In een video toont de fabrikant bijvoorbeeld hoe de Prusa XL een helm uit The Mandalorian print.

Vanwege de extra omvang, heeft het bedrijf naar eigen zeggen gekozen voor het CoreXY-systeem. Tijdens het printen wordt de printkop alleen op de horizontale x- en y-assen verplaatst, terwijl het printoppervlak in de verticale z-as wordt verplaatst. Dat moet zorgen voor minder vibraties. Dit maakt het ook mogelijk om maximaal vijf afzonderlijke printkoppen te installeren op de Prusa XL, die los verkrijgbaar zullen zijn als optionele upgrades. Als gebruikers het optionele tool changer-mechanisme installeren, dan kunnen ze makkelijk wisselen tussen twee tool heads. Voor drie tot vijf tools moeten gebruikers een uitbreidingskaart toevoegen aan de Prusa XL.

De Prusa XL naast de MK3S+ en Mini+

De Prusa XL krijgt verder een nieuwe direct-drive extruder, die het bedrijf de Nextruder noemt. Volgens het bedrijf maakt de extruder gebruik van een eigen load-cell-sensor, die geïntegreerd zit in de heatsink. Deze sensor moet het mogelijk maken om een precieze hoogteberekening uit te voeren voor een 'altijd perfecte eerste printlaag', zo claimt het bedrijf. De load-cell-sensor kan ook verstoppingen in het mondstuk detecteren en zo nodig de print pauzeren.

Verder kan het printbed verhit worden in zestien individuele sectoren van 9x9cm, zodat alleen het gebruikte oppervlak verwarmd wordt, wat energiezuiniger moet zijn. Dat moet ook voorkomen dat het printoppervlak buigt door de hitte. De 3d-printer krijgt ook power-loss recovery, waardoor de XL een print vanaf de juiste positie kan hervatten na stroomuitval.

Prusa laat weten dat de nieuwe XL-printer vanaf het tweede of derde kwartaal van 2022 wordt geleverd. Een versie met een enkele printkop gaat 2099 euro kosten, inclusief btw. Een variant met twee printkoppen moet 2599 euro kosten en een versie met vijf printkoppen zou een prijs van 3699 euro krijgen. Dat betreffen zelfbouw-kits. Vooraf geassembleerde Prusa XL-printers krijgen een meerprijs van 500 euro. De printers kunnen vanaf nu vooruitbesteld worden, tegen een borgbedrag van 199 euro.