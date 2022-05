Streamlabs schrapt OBS-naam voor streamingsoftware na klachten OBS Studio

Livestreamsoftware Streamlabs OBS gaat het 'OBS'-gedeelte weghalen uit zijn naam. Volgens het livestreamplatform OBS Studio worden de twee platformen vanwege de naam door elkaar gehaald. Na veel kritiek vanuit onder andere streamers besloot Streamlabs overstag te gaan.

Streamlabs zou OBS Studio van tevoren gevraagd hebben of het bedrijf de OBS-naam mocht gebruiken. Ondanks dat OBS Studio daar geen toestemming voor heeft gegeven, heeft Streamlabs toch de afkorting voor 'Open Broadcaster Software' aan zijn naam toegevoegd. Daardoor denken vele bedrijven en gebruikers dat beide applicaties hetzelfde zijn, aldus OBS Studio. Het platform zegt nog geprobeerd te hebben om een overeenkomst te sluiten met Streamlabs, maar 'ze waren alleen maar onbehulpzaam'.

OBS Studio geeft toe dat Streamlabs juridisch in zijn recht staat, maar zegt dat het bedrijf 'de geest van opensource en van het teruggeven' heeft genegeerd. Meerdere streamers hebben woensdag getweet dat ze achter OBS Studio staan. Onder meer bekende streamers Pokimane en Hasanabi dreigden te stoppen met het gebruiken van Streamlabs OBS als het het probleem niet zou oplossen. Het bedrijf tweette een paar uur later 'onmiddellijk' actie te gaan ondernemen om de naam te veranderen.

OBS Studio is gratis opensourcesoftware waarmee gebruikers verschillende tools krijgen om mee te streamen. Zo kunnen ze met het programma hun computerbeeldscherm opnemen en live uitzenden. Streamlabs OBS is gebaseerd op een fork van dat programma, maar heeft daar geen toestemming voor gekregen. Streamlabs heeft dezelfde functies als OBS Studio, maar heeft een minder ingewikkelde interface. Ook heeft het een abonnementsdienst waarmee streamers meer opties krijgen. Onder meer kant-en-klare streamoverlays en de mogelijkheid om naar meerdere platformen tegelijk te streamen zitten in die dienst verwerkt.

Dinsdag werd Streamlabs door een ander bedrijf, Lightstream, beticht van plagiaat. Streamlabs had die dag zijn cloudstreamingsoftware Streamlabs Studios onthuld, waarmee gebruikers live-consolegameplay kunnen opnemen zonder capturecard of pc. Lightstream deed daarvoor al min of meer hetzelfde. Lightstream zegt dat de website van Streamlabs Studios ook erg lijkt op zijn eigen website. Zo was veel van de tekst een-op-een gelijk. Streamlabs beweert dat dit een foutje betrof en slechts opvultekst was die niet online hoorde te gaan. Het bedrijf laat weten de tekst aangepast te hebben.