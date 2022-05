Elgato komt met 1080p60-webcam, vernieuwde Stream Deck en XLR-audio-interface

Elgato heeft verschillende nieuwe producten aangekondigd tijdens een eigen evenement. Het bedrijf introduceert onder andere zijn eerste webcam voor streamers, en brengt een vernieuwde versie van zijn Stream Deck en een audio-interface voor XLR-microfoons uit.

Elgato's Facecam is een 1080p-webcam die beschikt over een Sony Starvis-sensor met een maximale framerate van 60fps, meldt het bedrijf in een blogpost. De brandpuntsafstand van deze webcam is equivalent aan fullframe 24mm. De lens bestaat uit acht elementen en heeft een diafragma van f/2,4. Gebruikers kunnen de Facecam op hun pc aansluiten via een USB 3.0-aansluiting type-C.

De webcam is volgens Elgato bedoeld voor streamers. Het bedrijf introduceert onder andere een Camera Hub-applicatie waarmee gebruikers de beeldinstellingen van hun Facecam kunnen aanpassen, zoals het contrast, de kijkhoek, de helderheid en de exposure. Deze instellingen worden opgeslagen op het geïntegreerde flashgeheugen van de camera. De webcam wordt geleverd met een montagebracket voor op monitoren, heeft geen geïntegreerde microfoon en krijgt een adviesprijs van 200 euro.

Naast de Facecam komt Elgato onder andere met een vernieuwde versie van de Stream Deck, die 150 euro gaat kosten. Dat apparaat bevat vijftien knoppen, die via de bijbehorende software bijvoorbeeld geprogrammeerd kunnen worden met shortcuts en macro's. De Stream Deck werkt met verschillende populaire applicaties, waaronder OBS Studio en de Adobe CC-softwaresuite.

De Stream Deck MK.2 is in grote lijnen gelijk aan de voorgaande variant, maar krijgt onder andere een vernieuwde standaard en een verwisselbare USB-C-kabel. De vorige Stream Deck had een geïntegreerde kabel. De nieuwe Stream Deck krijgt ook verwisselbare frontpanelen. Elgato gaat gekleurde varianten van dergelijke panelen verkopen voor 10 euro per stuk.

Het hardwarebedrijf introduceert ook een Wave XLR-audiointerface, waarop gebruikers een XLR-microfoon kunnen aansluiten. De interface is ontwikkeld in samenwerking met audiobedrijf Lewitt en biedt volgens Elgato 75dB aan gain. Daarvan is 23dB softwarematig, meldt YouTube-gebruiker Alpha Gaming in een hands-on. De interface zou voldoende gain moeten bieden voor veel dynamische microfoons. De Wave XLR biedt ook 48V phantom power. De interface is compatibel met de Wave Link-software, net als de eerder geïntroduceerde USB-microfoons van Elgato. De Wave XLR komt beschikbaar voor 170 euro.

Verder toont Elgato twee verschillende microfoonarmen, welteverstaan een regulier model en een low-profile-variant. Beide modellen krijgen een geïntegreerde kabelgoot en kosten 100 euro. Het bedrijf introduceert verder nog een Elgato Wall Mount voor 30 euro, waarmee gebruikers bijvoorbeeld verlichting, camera's of andere apparaten met een 1/4"-schroefdraad aan een muur kunnen monteren. Het bedrijf komt ook met een light strip extensions, waarmee gebruikers maximaal 10 meter aan rgb-ledstrips aan elkaar kunnen verbinden en aansturen via de software van Elgato.

Vlnr: de Elgato Wave XLR, Wave Mic Arm en Wall Mount