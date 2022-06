Corsair neemt bedrijf over dat visuals en widgets maakt voor gamestreams

Corsair heeft Visuals by Impulse overgenomen. Dat is een designplatform gericht op gamers, voor het toevoegen van overlays en widgets aan gamestreams. De diensten van VBI worden geïntegreerd bij Elgato, een bedrijf dat eerder door Corsair werd overgenomen.

VBI bestaat sinds 2015 en voorziet in grafische designs die toegevoegd kunnen worden aan streams op Twitch, YouTube en Facebook Gaming. Meer dan tweehonderdduizend streamers gebruiken de gratis designs van het bedrijf. Wat Corsair betaalt voor de overname, is niet bekendgemaakt. Alle werknemers gaan mee na de overname. De oprichter van VBI blijft general manager.

Visuals by Impulse wordt door Corsair ondergebracht onder het Elgato-merk, dat bekend is van capturehardware. In 2018 nam Corsair het bedrijfsonderdeel van Elgato dat die hardware maakt, over. Elgato bestaat nog als merknaam binnen Corsair.

De visuals van VBI worden geïntegreerd in producten van Elgato, zoals het Stream Deck en de EpocCam-app, waarmee gebruikers hun smartphone als webcam kunnen gebruiken. Na de overname door Corsair kan VBI meer investeren in ontwikkeling en personeel, schrijft het bedrijf. Dat moet onder andere resulteren in meer gratis designs.

Corsair heeft in de afgelopen jaren meerdere bedrijven overgenomen. Naast Elgato en EpocCam werden ook controllermaker SCUF Gaming en pc-bouwer Origin PC overgenomen.