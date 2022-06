YouTube-app op Android staat 4k-playback toe op toestellen met lagere resolutie

De YouTube-app op Android staat het sinds kort toe om hogere resoluties af te spelen dan de scherm van het toestel kan accommoderen. Ondanks dat schermen de nodige pixels daarvoor niet hebben, kunnen ze nog steeds een kwaliteitsverbetering vertonen door de hogere bitrate.

Naast een hogere resolutie kunnen kiezen, wordt nu ook vermeld dat hdr ingezet wordt op non-hdr-displays, hoewel dat geen voordeel op zal leveren. Android Police claimt dat alle apparaten overal de optie hebben gekregen. De wijziging lijkt aan de serverzijde doorgevoerd te zijn, aangezien GSMArena de optie ziet op een versie die begin deze maand uitkwam.

Op iOS en desktops was het al mogelijk om een hogere resolutie dan de display te kiezen; bij desktops is dat al jaren zo en aan de Apple-zijde kan dat sinds iOS 14, daterend van september vorig jaar. Opvallend genoeg voerde YouTube nog geen jaar geleden de tijdelijke maatregel in dat video's op het platform standaard in sd weergegeven werden. Dat wegens toegenomen gebruik door lockdowns.

Het invoeren van de optie is echter geen garantie voor succes; telefoons die die hoeveelheid data simpelweg niet met die snelheid kunnen verwerken, zullen te maken krijgen met dropped frames, waardoor de video gaat stotteren.