Google hangt privacylabel aan YouTube-app voor iOS

Google heeft voor het eerst een privacylabel aan een van zijn belangrijke apps voor iOS gehangen. Dat gebeurde met een update voor de YouTube-app. Het is de eerste update voor een belangrijke Google-app op iOS sinds begin december.

De update zat eraan te komen, want de app gaf vorige week al een melding dat er een update klaar zou staan, meldt 9to5Google. Inmiddels is de update ook in de Nederlandse App Store doorgezet. Daarmee heeft Google voor het eerst voldaan aan de verplichting om een privacylabel aan een iOS-app te hangen, iets dat het bedrijf tot nu toe niet deed.

Uit het privacylabel blijkt dat Google enkele tientallen datapunten verzamelt die niet nodig zijn voor functionaliteit van de app. Voor tracking gaat het om enkele gegevens: fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikers-ID en apparaat-ID. Daarmee lijkt de app wel veel minder data te verzamelen dan Facebook-apps, die elk 128 soorten data noemen die ze verzamelen.

Terwijl Facebook-apps van de populaire apps het meeste data verzamelen, zijn er ook veel apps die geen data of veel minder data dan de YouTube-app verzamelen. Uit een analyse vorige maand van een Zweedse ontwikkelaar naar meer dan 3300 apps, bleek dat de helft helemaal geen data verzamelt.

Het is onbekend of Google nu ook snel weer begint met het updaten van zijn andere apps op iOS, zoals Gmail en Google Maps. Updates daarvan staan stil sinds 8 december, de dag dat Apple het privacylabel verplichtte voor apps. Tweakers publiceerde zondag een achtergrondverhaal over de privacylabels.