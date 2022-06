Afbeeldingen van Samsung Galaxy A72 verschijnen online

Renders van de Samsung Galaxy A72 zijn online verschenen. Het toestel heeft een 6,7"-oledscherm en vier camera's aan de achterkant. De telefoon zou op de Snapdragon 720G-soc draaien en vanaf 449 euro kosten.

Het scherm van de Galaxy A72 heeft volgens WinFuture een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid tot 90Hz. De vingerafdrukscanner zit achter het scherm. De Duitse site heeft renders van het toestel in handen. WinFuture publiceert geregeld specificaties en afbeeldingen van nieuwe smartphones, vlak voordat ze aangekondigd zijn. Ook de A72 zou binnenkort gepresenteerd worden, maar wanneer precies, is nog niet bekend.

Aan de achterkant zitten vier camera's. Volgens WinFuture zijn de exacte details nog niet zeker omdat er tegenstrijdige berichten zijn over de specificaties. De site denkt dat het gaat om een primaire camera met 64-megapixelsensor, een 8-megapixelcamera met 2x 'zoom', een 12-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een macrocamera met 2-megapixelsensor.

In het toestel zit de Snapdragon 720G-soc van Qualcomm en 6GB of 8GB ram, gecombineerd met 128GB of 256GB flashopslag. De plastic behuizing heeft een 3,5mm-aansluiting en een plaats voor een MicroSD-kaartje, maar is ook waterbestendig met een ip67-rating. De telefoon krijgt een 5000mAh-accu en draait op Android 11 met Samsungs eigen schil daarover.

Volgens WinFuture krijgt de Galaxy A72 in Duitsland een prijs vanaf 449 euro. Het toestel is de opvolger van de Galaxy A71 die begin vorig jaar in Nederland en België uitkwam voor 469 euro. Naast de A72 wordt ook de Galaxy A52 verwacht, daarvan komt ook een 5G-versie volgens geruchten.