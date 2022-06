Jaguar maakt vanaf 2025 alleen elektrische auto's

Jaguar stopt met het maken van auto's met verbrandingsmotoren. Vanaf 2025 zijn er alleen nog elektrische auto's van het merk te koop. Land Rover, dat onder hetzelfde moederbedrijf valt, gaat vanaf 2024 ook elektrische modellen uitbrengen.

Van alle Jaguar- en Land Rover-modellen zijn in 2030 elektrische varianten beschikbaar, schrijft de Britse autofabrikant. De twee merken zullen verschillende platforms gebruiken. Jaguar wordt opnieuw gepositioneerd als een luxemerk voor enkel elektrische auto's en stopt in zijn geheel met verbrandingsmotoren.

Jaguar blijft de bestaande modelnamen gebruiken voor nieuwe elektrische versies. Volgens het bedrijf is er in 2025 een compleet nieuw portfolio aan elektrische modellen beschikbaar. De geplande elektrische Jaguar XJ waar het bedrijf eerder aan werkte en teasers van toonde, wordt geschrapt. Mogelijk komt er wel een ander model met de XJ-naam.

Land Rover gaat in de komende vijf jaar zes volledig elektrische varianten van zijn suv-modellen aanbieden. In 2024 komt de eerste elektrische Land Rover uit en in 2030 moeten er van alle modellen die het merk maakt, elektrische alternatieven zijn. Land Rover blijft verbrandingsmotoren gebruiken, maar gaat dieselmotoren uitfaseren. Dat moet in 2026 klaar zijn. De Britse autofabrikant wil in 2039 een klimaatneutraal bedrijf zijn.