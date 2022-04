Jaguar Land Rover ontwikkelt waterstofprototype van Defender-suv

Jaguar Land Rover werkt aan een prototype van een waterstofelektrische variant van de Land Rover Defender. De fabrikant deelt nog maar weinig technische details; het is bijvoorbeeld niet bekend wat de actieradius is. JLR wil de fcev-Defender dit jaar nog testen.

Het prototype is onderdeel van JLR's Project Zeus, een ontwikkelingsproject dat een jaar geleden werd aangekondigd en met financiële steun van de Britse overheid is opgezet. Binnen Project Zeus onderzoekt JLR samen met andere bedrijven en onderzoeksorganisaties of en hoe waterstof geschikt kan zijn voor klanten, bijvoorbeeld op het gebied van actieradius, tanken, geremd trekvermogen en offroad-rijden.

De tests die eind dit jaar in het Verenigd Koninkrijk zullen starten, zullen zich daarom vooral focussen op het offroad-rijden en het brandstofverbruik. JLR ziet waterstofauto's niet als een vervanging voor accu-elektrische auto's, maar wil deze naast elkaar gaan bouwen. Waterstofauto's zijn volgens JLR voornamelijk geschikt voor grotere voertuigen die langere afstanden moeten rijden en voor auto's die actief zijn in warme of koude omgevingen. JLR denkt dit vanwege respectievelijk de grote energiedichtheid en snelle tanktijd van fuel cell electric vehicles, en vanwege het minimale verlies van actieradius bij lage temperaturen.

JLR gaf verder geen details over of het bijvoorbeeld denkt een fcev-Defender op de markt te gaan brengen, wanneer dit dan zal zijn en hoeveel deze dan zal kosten. De fabrikant zei eerder dat er vanaf 2025 alleen nieuwe elektrische Jaguars te koop zullen zijn. Per 2039 wil JLR klimaatneutraal zijn, drie jaar eerder moeten alle auto's al nulemissie zijn.