Jaguar komt met goedkopere versie van elektrische I-Pace-suv

Jaguar introduceert een variant van de bestaande elektrische I-Pace die minder vermogen krijgt. Daar hoort ook een lagere verkoopprijs bij. De beginprijs ligt zo'n 15.000 euro lager dan de startprijs die de suv kreeg bij de introductie in 2018.

Jaguar zegt dat de nieuwe versie, genaamd de I-Pace EV320 minder krachtig is dan de reguliere, bestaande EV400-versie. De fabrikant meldt dat het het gezamenlijke vermogen van de twee elektromotoren opnieuw heeft gekalibreerd om uit te komen op 235kW of 320pk. Het koppel van de nieuwe, minder krachtige versie bedraagt 500Nm en daarmee is een acceleratie van 0 tot 100km/u mogelijk in 6,4 seconden. De reguliere 400pk-versie doet dat in 4,8 seconden, dankzij een koppel van 696Nm.

De fabrikant zegt dat de actieradius onveranderd is met 470km, conform de Europese wltp -norm. Ook de accucapaciteit is nog altijd hetzelfde met 90kWh en dat geldt ook voor de aandrijflijn. De nieuwe EV320-versie kan met een 50kW-snellader elke vijftien minuten 63km rijbereik toevoegen en dat is bij een 100kW-lader 127km per kwartier. Laden via de interne omvormer kan met een wisselstroomvermogen van 11kW, waarmee per uur 53km is bij te laden, zodat een lege accu in 8,6 uur weer helemaal vol zou moeten zijn.

Jaguar laat weten dat de prijzen van de I-Pace EV320 bij 65.990 euro beginnen. De al beschikbare EV400-versie begon bij prijzen die boven de 80.000 euro lagen.