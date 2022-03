Apple moet Epic toegang geven tot ontwikkelaccounts maar mag Fortnite weren

Apple moet Epic Games toegang blijven geven tot zijn ontwikkelaccounts omdat de impact op de Unreal Engine en zijn gebruikers te groot zou zijn, heeft de Amerikaanse rechter in een voorlopige voorziening beslist. Het weren van Fortnite uit de App Store levert geen onherstelbare schade op.

Als Apple Epics toegang tot de Apple-sdk en andere ontwikkeltools voor iOS en macOS zou blokkeren, zoals het bedrijf gedreigd heeft, zouden daardoor andere partijen geraakt worden en dat zou te ver gaan, luidt het oordeel van de rechter in de voorlopige voorziening waar Epic om gevraagd had. "Epic Games en Apple zijn vrij om elkaar aan te klagen, maar hun dispuut zou geen ravage bij omstanders moeten aanrichten", aldus de rechter in de tijdelijke beslissing, die onder andere Apple Insider publiceert.

De rechter constateert dat de licentie voor de toegang tot Apples ontwikkeltools voor de Unreal Engine aan Epic International toebehoort en dat die overeenkomst niet geschonden is. Ongeacht de uitkomst van het uiteindelijke juridische conflict, komen projecten van derde ontwikkelaars in gevaar als de ondersteuning voor de Unreal Engine stopt, is de redenatie. Apple beargumenteerde dat Epic misbruik kan maken door meerdere ontwikkelaccounts aan te houden.

De rechter wees Epics verzoek om Fortnite weer op te nemen in de App Store van de hand. Epic heeft niet aangetoond daar onherstelbare schade door te lijden en de rechter woog mee dat Epic zelf verantwoordelijk is voor de situatie waar het in is beland. Bovendien wijst de rechter er op dat Epic Games zelf heeft toegegeven dat het probleem op te lossen is door de update voor het eigen systeem voor in-appbetalingen in Fortnite terug te draaien.

Het gaat om een tijdelijke beslissing waar Epic met spoed om verzocht had omdat Apple gedreigd zou hebben zijn ontwikkelstatus op vrijdag 28 augustus te blokkeren. De zaak tussen Epic en Apple dient 28 september bij de voorzieningenrechter, waar beide partijen hun argumenten uitvoeriger naar voren kunnen brengen. Met betrekking tot de bodemprocedure zou Epic gezegd hebben dat het vier tot zes maanden nodig heeft voor de voorbereiding, terwijl Apple zes tot acht maanden nodig denkt te hebben.