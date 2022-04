Epic: Apple zet 'Sign in with Apple' in Fortnite toch niet uit

Epic Games zegt dat Apple 'Sign in with Apple', een manier om in te loggen, niet zal uitschakelen in Fortnite. De manier van inloggen zou vanaf vrijdag niet meer werken, maar Apple zou die stap hebben uitgesteld tot nader order. Apple heeft inmiddels gereageerd.

Epic zegt dat Apple 'uitstel voor onbepaalde tijd' heeft gegeven voor het uitschakelen van 'Sign in with Apple', maar het bedrijf raadt gebruikers nog steeds aan om zich voor te bereiden op die stap en een e-mailadres en mogelijk een wachtwoord in te vullen in Fortnite op iOS.

Apple zegt in een statement aan The Verge dat het geen stappen heeft genomen om de manier van inloggen niet langer te laten werken, al laat dat statement de mogelijkheid open dat het bedrijf vrijdag die stappen zou gaan zetten.

Het uitzetten van inloggen via Apple zou de volgende stap zijn in de strijd tussen Apple en Epic. De juridische strijd tussen de twee bedrijven begon toen Epic in augustus een eigen betaalsysteem introduceerde, waarna Apple het spel Fortnite uit de App Store verwijderde. Google deed hetzelfde in zijn digitale app-winkel.

Vervolgens kwam Epic Games met een juridische aanklacht tegen beide partijen, vanwege het monopolie van de twee bedrijven en de restricties van het beleid voor derde partijen. In een eerdere voorlopige uitspraak gaf een rechter aan dat Apple Fortnite mag blokkeren, maar het ontwikkelaarsaccount dat Epic bezit voor de Unreal-engine mag niet worden geweerd. Deze zaak tussen Apple en Epic begint officieel op 28 september.