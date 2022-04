Apple blokkeerde melding van Facebook over 30 procent afdracht in app

Facebook wilde bij het aankopen van toegang tot online events aan gebruikers duidelijk maken dat 30 procent van de prijs naar Apple ging, maar de iPhone-fabrikant heeft dat geblokkeerd. Ook de melding dat Facebook zelf niets hoefde van de aanschafprijs, staat niet in de app.

Renders met de mededeling die van Apple niet mocht

Facebook had Apple gevraagd om voor deze app af te zien van de regels om 30 procent af te dragen, maar kreeg nul op het rekest, schrijft Reuters. Facebook wilde dat, omdat het ging om betaalde online events voor kleine bedrijven en makers die het moeilijk hebben door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Apple weigerde dat, schreef Facebook al eerder.

Daarna wilde Facebook duidelijk maken dat 30 procent van het aanschafbedrag voor die online events naar Apple ging en zette dat in de app. Maar ook dat mocht niet. Ook de mededeling dat er niets van het bedrag naar Facebook ging, heeft de uiteindelijke app niet gehaald, merkt Reuters op.

De stap komt midden in de strijd van Epic om niet langer 30 procent te hoeven afdragen in de App Store. Als gevolg daarvan is het nieuwe seizoen van Fortnite niet te te spelen op iOS of macOS. De '30-procent-regel' van Apple ligt onder vuur van meerdere kanten. Veel grote bedrijven en kleinere ontwikkelaars zouden graag zien dat Apple dat tarief verlaagt.