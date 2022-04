Samsung-website: Galaxy Z Fold2 komt uit op 17 september voor 1799 pond

Samsung brengt volgens de eigen Britse webshop de vouwbare Galaxy Z Fold2 uit op 17 september en wil 1799 pond vragen voor de telefoon. Dat is 100 pond minder dan de eerste Galaxy Fold, die een jaar geleden uitkwam.

De webshop toont de gegevens inmiddels niet meer, maar Max Weinbach van XDA-Developers merkte op dat ze er wel op hebben gestaan. Ook The Verge heeft dat gezien en een screenshot gemaakt. De website vermeldde ook dat er een Thom Browne-editie komt met afwijkend kleurgebruik.

De genoemde prijs van 1799 pond is 100 pond lager dan de prijs van de eerste Galaxy Fold vorig jaar, die in het VK 1900 pond kostte. Als Samsung de prijs hetzelfde omrekent als bij andere telefoons, komt de europrijs uit op 1999 euro. Dat is iets lager dan de prijs van de eerste Fold bij release.

De genoemde releasedatum is 17 september, over drie weken dus. Samsung heeft al gezegd dat het meer gegevens over prijs en release komende week bekend maakt. Het scherm aan de buitenkant van de Galazy Z Fold2 heeft een diagonaal van 6,2" en neemt vrijwel de hele voorkant van de telefoon in beslag. Aan de bovenkant zit een gat voor de frontcamera. Bij de eerste Galaxy Fold was het scherm aan de buitenkant veel kleiner; dat was een 4,6"-scherm met 21:9-verhouding en rondom dikke randen.

Volgens Samsung is ook het vouwbare scherm aan de binnenkant vergroot. Bij de Galaxy Z Fold2 is dat een scherm met een diagonaal van 7,6" en bij de eerste Fold was dat een 7,3"-scherm. Aan de rechterkant van het vouwscherm zit een gat waar een camera achter is verwerkt. Bij de eerste Fold was er een grotere inkeping. Aan de achterkant zitten drie camera's en de opstelling ziet er vergelijkbaar uit als die van de reguliere Galaxy Note 20.