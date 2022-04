Samsung brengt Galaxy Z Fold2 over twee weken uit voor bijna 2000 euro

Samsung heeft alle details aangekondigd over zijn vouwbare Galaxy Z Fold2. De telefoon komt 18 september uit in de Benelux en gaat 1999 euro kosten. Samsung had al eerder wat details laten zien bij een presentatie vorige maand.

De grootste uiterlijke wijziging is het scherm aan de buitenkant. Dat heeft nu een schermverhouding van 24,5:9 en beslaat een veel groter deel van de voorkant. De diagonaal is 6,2", terwijl de resolutie 2220x816 pixels bedraagt. Het scherm aan de buitenkant is een oledscherm van 14,8x5,4cm en heeft een oppervlakte van 80,4 vierkante centimeter. De diagonaal is hetzelfde als bij het scherm van de Galaxy S20, maar het scherm zelf is veel smaller. Die van de S20 heeft een oppervlakte van 92 vierkante centimeter.

Aan de binnenkant zit een oledscherm van 15,1x12,1cm, met een diagonaal van 7,6" en een beeldverhouding van 5:4, omgerekend 11,25:9. De resolutie is 2208x1768 pixels en de oppervlakte bedraagt iets meer dan 180 vierkante centimeter. Het is een plastic scherm met plastic toplaag en een dunne laag van glas ertussen, net als de Z Flip van eerder dit jaar. De inkeping van de vorige Fold is vervangen door een gat in het scherm voor de camera.

De nieuwe Fold is ook iets dunner dan de vorige. De maximale dikte is opgevouwen 16,8mm tegenover 17,1mm van de vorige Fold. De minimale dikte is 13,8mm. Bovendien heeft Samsung de vegers uit het scharnier van de Z Flip ook in de Fold2 gezet om stof buiten te houden.

Op gebied van software heeft de Fold2 ondersteuning voor Flex Mode, waarbij sommige apps de interface splitsen als gebruikers de telefoon half openzetten. Ook zijn er meer manieren om meerdere apps tegelijk open te zetten op het grote scherm: gebruikers kunnen 'app-paren' opslaan om meerdere apps tegelijk te openen.

Gebruikers kunnen nu de camera's aan de achterkant gebruiken voor selfies door de telefoon open te vouwen en de kadrering te bekijken op het scherm aan de buitenkant.