Samsung Galaxy Fold krijgt functies van Fold2 via software-update

Samsung brengt diverse functies van zijn Galaxy Z Fold2 naar de eerste Fold. Het gaat met name om features die te maken hebben met de camera's. Zo kan het scherm aan de voorkant gebruikt worden als viewfinder bij het maken van selfies.

Samsung noemt die functie Rear Cam Selfie. Als de telefoon is uitgeklapt, kunnen de camera's aan de achterkant gebruikt worden voor selfies. Het scherm aan de voorkant is dan zichtbaar en daarop wordt het beeld weergegeven als preview.

Ook Capture View komt naar de Galaxy Fold. Daarbij geeft de telefoon tijdens het maken van foto's op de helft van het grote scherm de laatste vijf gemaakte foto's of video's weer, terwijl de andere helft van het scherm nog bruikbaar is als viewfinder. Verder krijgt de Fold de Pro Video-modus die in de Galaxy Fold Z2 werd geïntroduceerd. Daarmee is het mogelijk om video's te maken met een 21:9-verhouding met 24fps.

Het toestel krijgt ook de Dual Preview-functie; bij het maken van foto's of video's is dan zowel op het voorste als achterste scherm een voorbeeldweergave te zien. Die functie is bedoeld om zowel de fotograaf als de persoon voor de camera zicht te geven op het beeld. Dual Preview kan ook gebruikt worden met de Pro Video-modus.

Met de update komt ook App Pair naar de eerste Galaxy Fold. Dat is een functie waarmee gebruikers een bundeling van drie apps kunnen maken en de indeling op het scherm kunnen bewaren. Die drie apps kunnen dan met één druk op de knop geopend worden.

Samsung zegt begonnen te zijn met het versturen van de update, maar wanneer gebruikers de functies ontvangen, verschilt per land en provider. De Galaxy Fold kwam in oktober 2019 uit en was de eerste vouwbare smartphone van Samsung. Het toestel is dit jaar opgevolgd door de Galaxy Z Fold2, met betere hardware en nieuwe functies in de software.