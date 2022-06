Microsoft geeft Office-apps voor iPad ondersteuning voor muis en trackpad

Microsoft brengt updates uit voor Word, Excel en PowerPoint op iPadOS. De updates voegen ondersteuning voor muizen en trackpads toe aan de Office-software. Ook voert Microsoft wijzigingen door bij de interface van de iPad-apps.

Gebruikers ontvangen de updates voor de iPadOS-apps in de komende weken, schrijft Microsoft. De updates worden gefaseerd uitgebracht bij gebruikers. Na de update hebben de Office-apps volledige ondersteuning voor Apples Magic Keyboard met ingebouwd trackpad. Ook kunnen de apps gebruikt worden in combinatie met een losse muis.

Door de softwarematige ondersteuning verandert de cursor in een gereedschap afhankelijk van waar die op is gericht, net als in de pc-versies van Office-programma's. Ook geeft Microsoft de interface een update. Word, Excel en PowerPoint krijgen op de iPad een nieuw startscherm en een nieuw ribbon-menu. De grafische veranderingen zijn in lijn met de Fluent UI-aanpassingen die het bedrijf geeft aan zijn Microsoft 365-software.