Microsoft integreert Project en Roadmap in Teams

Microsoft gaat de apps Project en Roadmap integreren in Teams. Daarmee wordt het mogelijk alle projecten die een team uitvoert vanuit de communicatie-app bij te houden. Gebruikers kunnen bestaande projecten openen of nieuwe beginnen vanuit Teams.

Project was altijd een losstaande web-app binnen Microsoft 365. De applicatie wordt nu in Teams geïntegreerd. Dat betekent dat gebruikers voortaan direct vanuit de Teams-app een nieuw Project kunnen starten of een bestaande kunnen bewerken. In een zijbalk is het mogelijk om te communiceren met andere teamleden. Het is ook mogelijk rollen toe te wijzen aan die teamleden.

Gebruikers die meerdere projecten draaien, kunnen ook gebruik maken van Roadmap. Dat is een tool om de status van verschillende projecten bij te houden. Gebruikers kunnen er tijdlijnen in maken en key dates en milestones koppelen aan specifieke acties. Ook die app is vanuit Teams op te starten.

In de toekomst voegt Microsoft ook nog pushnotificaties aan de apps toe. Voor Projects en Roadmaps is een betaald abonnement nodig binnen Office 365. Gebruikers die niet zo'n abonnement hebben, kunnen Projects nog steeds bekijken, maar alleen in read-only-modus.