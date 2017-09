Apple en Microsoft werken aan oplossing voor problemen met e-mail in iOS 11

Gebruikers van de Mail-app in iOS 11 die een e-mailadres van Outlook.com, Office 365 of Exchange Server 2016 gebruiken, kunnen geen e-mails vesturen. Apple en Microsoft erkennen het probleem en zeggen met een oplossing te komen.

De problemen ontstonden dinsdagavond, toen Apple begon met het uitbrengen van iOS 11 voor iPhones en iPads. Microsoft meldt op zijn website dat de Mail-app van iOS 11 niet compatibel is met Outlook.com, Office 365 of Exchange Server 2016. Het bedrijf beveelt gebruikers aan om de Outlook-applicatie te downloaden en te gebruiken als tijdelijke oplossing.

Apple bevestigt het probleem en zegt nauw samen te werken met Microsoft aan een oplossing in de vorm van een software-update. Het is nog niet duidelijk wanneer die update uitkomt. Ook geven de bedrijven geen technisch inhoudelijke informatie over het probleem. Gebruikers die er last van hebben, krijgen bij het versturen of beantwoorden van een e-mail een melding te zien waarin staat: "Cannot Send Mail. The message was rejected by the server."