'Apple brengt 3D Touch-gebaar voor multitaskingmenu later terug in iOS 11'

Apple zal een gebaar om het menu voor multitasking op te roepen met een harde druk op de linkerzijkant van het scherm later terugbrengen in iOS 11, zo zou blijken uit een e-mail die een Apple-topman stuurde aan een gebruiker. De functie ontbreekt nu in het besturingssysteem.

Gebruikers van een toestel uit de iPhone 6s- of iPhone 7-serie konden onder iOS 10 het multitaskingmenu oproepen door op de linkerkant van het scherm hard te drukken en naar rechts te vegen. De functie leunt op 3D Touch en werkt dus niet op de iPhone 6, 5s en iPhone SE.

In de e-mail van Apple-topman Craig Federighi, die 9to5 Mac publiceerde, staat dat Apple de functie vanwege een 'technische beperking' heeft weggelaten uit iOS 11, maar dat hij in een komende release van iOS 11.x wel zal terugkeren. De site heeft de ip-header van de mail gecheckt en hij lijkt inderdaad afkomstig van het hoofdkantoor van Apple. Federighi beantwoordt vaker mails van gebruikers.

Het is onduidelijk wanneer de volgende 11.x-release van iOS zal zijn, maar gezien het patroon dat Apple volgt zal dat ergens in het komende jaar plaatsvinden. Het enige alternatief om het overzicht van openstaande vensters te openen is door de Home-knop van de telefoon twee keer in te drukken. Apple bracht iOS 11 dinsdagavond uit.