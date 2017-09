Toggles in Bedieningspaneel iOS 11 schakelen wifi en bluetooth niet uit

De toggles voor bluetooth en wifi in het Bedieningspaneel in iOS 11 schakelen bluetooth en wifi niet uit. In iOS 10 is dat nog wel zo. Apple houdt wifi en bluetooth aan om bijvoorbeeld AirDrop mogelijk te blijven maken.

Wie bluetooth en wifi wil uitschakelen, zal in het instellingenmenu moeten duiken om daar de draadloze verbindingen individueel uit te zetten, meldt Motherboard. Sommige gebruikers zetten bluetooth en wifi uit om tracking te voorkomen of om de accu te sparen. Daarvoor werkt het uitzetten van de toggle in het Bedieningspaneel niet.

Apple heeft een pagina online staan waarin het uitlegt dat de toggles alleen de actieve verbindingen verbreken. Daarin bevestigt de fabrikant ook dat de werking van de toggles is gewijzigd ten opzichte van iOS 10 en eerder.

In iOS 11 ziet het bedieningspaneel er anders uit dan onder iOS 10, maar tot nu toe was onduidelijk dat de werking van de toggles ook was gewijzigd. Het is onbekend wat er precies gebeurt na het gebruiken van de toggle, bijvoorbeeld of het iOS-apparaat na een bepaalde tijd of bij het zien van een ander wifinetwerk, weer een actieve verbinding opzet.

