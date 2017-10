Apple onderzoekt meldingen van opgezwollen iPhone 8 Plus-accu's

Apple is een onderzoek gestart naar meldingen van opgezwollen iPhone 8-accu's. Bij een gebruiker zou dat gebeurd zijn tijdens het laden, bij een andere klant kwam het toestel opgezwollen uit de doos. Door de opgezwollen accu's laat de behuizing los.

Apple zegt tegen MacRumors dat het zich bewust is van de meldingen en dat er een onderzoek loopt, maar geeft geen details over wanneer het afgerond zou kunnen zijn. In de tot nu toe bekende gevallen heeft de opgezwollen accu ervoor gezorgd dat de lijm tussen het display en de rest van de behuizing loslaat.

Er zijn tot een of twee meldingen uit Taiwan en eentje uit Japan, waarmee het aantal meldingen relatief laag is en het onwaarschijnlijk is dat er iets mis is met alle iPhone 8 Plus-modellen. Bij de Samsung Galaxy Note 7 vorig jaar waren er vlak na de release in sommige landen al tientallen tot honderden meldingen van accu's die vlam vatten. Wel zou het kunnen dat er bijvoorbeeld een fabricagefout zit in een klein deel van de gebruikte accu's.

Apple bracht de iPhone 8 Plus anderhalve week geleden uit. Het toestel heeft een accu met een capaciteit van 2675mAh, kleiner dan de 2900mAh-accu uit zijn voorganger iPhone 7 Plus.