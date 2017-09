De iPhone X kreeg het overgrote deel van de aandacht tijdens Apples jaarlijkse presentatie op 12 september in Cupertino. Onze preview over de iPhone X werd dan ook meer dan twee keer zo vaak gelezen als onze eerste blik op de iPhone 8 (Plus). Toch zullen veel mensen die toe zijn aan een nieuwe iPhone de prijs van de iPhone X vermoedelijk te hoog vinden en een iPhone 8 (Plus) kopen.

Deze toestellen hebben een aantal van de vernieuwingen die de iPhone X heeft. Zo hebben ze eveneens een glazen achterkant, waarmee ze draadloos opgeladen kunnen worden, hebben ze de nieuwste A11 Bionic-chip, dezelfde primaire camera en zijn ze met iOS 11 ook geschikt voor augmented reality-toepassingen. Bovendien hebben ze nog steeds een vingerafdrukscanner en sommigen zullen dat prefereren boven gezichtsontgrendeling.

Een voordeel voor iedereen ten opzichte van de iPhone X is dat de iPhone 8 en 8 Plus lager geprijsd zijn, al is die prijs ten opzichte van de goedkoopste versies van de iPhone 7 en 7 Plus wel weer een stukje hoger. Of je dat als een voordeel moet zien is echter maar de vraag; dat er een nu een categorie boven de 'reguliere' iPhones is, maakt deze telefoons immers niet goedkoper. Bovendien hadden we bij de preview niet het idee dat de iPhone 8 (Plus) grote veranderingen brengt ten opzichte van de iPhone 7.

De iPhone X lijkt de telefoon waar Apple alle innovatiekracht in heeft gepompt en de vraag is dan ook of dat ten koste is gegaan van de iPhone 8 (Plus), of dat deze telefoons ook nog steeds hun mannetje staan.