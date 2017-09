Keuringsinstantie: iPhone 8 en 8 Plus hebben kleinere accu dan iPhone 7-modellen

Apple heeft in de iPhone 8 en 8 Plus kleinere accu's geplaatst dan in de iPhone 7 en 7 Plus van vorig jaar. Dat blijkt uit informatie van de Chinese keuringsinstantie Tenaa. Volgens Apple gaat de accu van de iPhone 8 'ongeveer even lang' mee als die van de iPhone 7.

De iPhone 8 heeft volgens Tenaa een accucapaciteit van 1821mAh, terwijl de listing van de iPhone 8 Plus een accucapaciteit weergeeft van 2675mAh. Dat is bij beide telefoons ongeveer 7 procent kleiner dan de voorgangers, want de iPhone 7 heeft een 1960mAh-accu, terwijl die van de 7 Plus 2900mAh aan boord heeft.

Het is onbekend of dat leidt tot een kortere accuduur. De fabrikant claimt dat de accuduur ongeveer even lang is. De listing onthult ook de grootte van het werkgeheugen van beide nieuwe telefoons. Bij de iPhone 8 gaat het om 2GB en de Plus-variant heeft 3GB. Dat is in beide gevallen even groot als bij de voorgangers.

Apple kondigde de iPhone 8 en 8 Plus dinsdag aan, samen met de iPhone X. De 8 en 8 Plus hebben een glazen achterkant om draadloos laden via de Qi-standaard mogelijk te maken en beschikken daarnaast over een nieuwe Apple A11 Bionic-soc.