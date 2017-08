Caterpillar presenteert twee 'bouwvakkerstelefoons' met grote accu's

Caterpillar heeft op elektronicabeurs IFA twee robuuste smartphones gepresenteerd. De Cat S41 krijgt een accu met een capaciteit van 5000mAh; de Cat S31 moet het doen met een 4000mAh-accu. Beide toestellen overleven een val van 1,8 meter hoogte.

De S41 en de S31 hebben volgens de fabrikant een valtest van een hoogte van 1,80 meter op een betonnen ondergrond doorstaan en hebben beide een ip68-rating, zodat de telefoons water- en stofdicht zijn. De S41 moet tot maximaal een uur op een diepte van 2 meter nog waterdicht zijn; voor de S31 is dat tot 1,2 meter voor maximaal 35 minuten.

De Cat S41 is de opvolger van de S40 en moet door de grote accu met één lading 44 dagen meegaan in de stand-bymodus, of 38 uur als er gebeld wordt via 3g. Net zoals bijvoorbeeld de Lenovo P2, die ook een accu van 5000mAh heeft, kan de S41 worden ingezet als powerbank om andere apparaten op te laden. Daarvoor levert Caterpiller een usb-kabel mee. De S31 mist deze powerbankfunctie.

De S41 beschikt over Gorilla Glass 5, waarbij het scherm leesbaar moet blijven in fel zonlicht en ook nog is te bedienen in natte weersomstandigheden of als de gebruiker handschoenen aan heeft. De S31 heeft een scherm met Gorilla Glass 3. Beide toestellen hebben een behuizing met materialen die voor extra grip moet zorgen. Ook hebben beide smartphones speciale knoppen voor snelkoppelingen naar bepaalde functies, zoals de zaklamp of de camera.

De Cat S41 links

Caterpillar heeft de S41 een 5"-full-hd-scherm gegeven en het toestel draait op een 2,3GHz-octacore van MediaTek. Het toestel heeft 3GB werkgeheugen, een uitbreidbaar opslaggeheugen van 32GB, een 13-megapixelcamera en een frontcamera met een 8-megapixelresolutie.

De goedkopere S31 is voorzien van een 4,7"-scherm met een 720p-resolutie en heeft een quadcoresoc van Qualcomm, waarbij de kernen draaien op 1,3GHz. Het toestel beschikt over 2GB ram en er is 16GB opslaggeheugen, dat kan worden uitgebreid met een geheugenkaartje. De S31 heeft een 8-megapixelcamera en de selfiecamera is een exemplaar met 2 megapixel. In tegenstelling tot de S41 heeft de S31 een slot voor twee simkaarten.

Beide telefoons draaien op Android 7.0 en zijn vanaf donderdag beschikbaar. De Cat S41 kost 449 euro en de S31 heeft een prijs van 329 euro.

Cat S41