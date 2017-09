MediaTek-soc voor budgetsmartphones ondersteunt 18:9-scherm en dubbele camera

MediaTek heeft de MT6739-soc gepresenteerd. Ten opzichte van zijn voorganger heeft de soc een gpu van een andere leverancier en krijgt onder meer ondersteuning voor dubbele camera's en schermen met een 18:9-verhouding.

De maximale schermresolutie die de MT6739 ondersteunt is daarmee aangepast op de 18:9-schermen, want voorganger MT6735 ondersteunt maximaal 1280x720 pixels. Dergelijke 18:9-schermen zijn al in productie, want smartphonemaker Wiko heeft al de View-serie met dergelijke displays gepresenteerd. Vrijwel alle budgetsmartphones hebben schermverhoudingen van 16:9. Sommige high-end smartphones, zoals de Samsung Galaxy S8, LG G6 en iPhone X, hebben een scherm dat langer is dan het conventionele 16:9.

Ten opzichte van de voorganger heeft MediaTek ook voor een andere gpu-leverancier gekozen. Waar de MT6735 een Mali T720-gpu van ARM aan boord heeft, beschikt de MT6739 over een PowerVR GE8100 van Imagination. De switch komt op een opvallend moment, want Imagination heeft zichzelf net verkocht aan een Chinese investeerder. De gpu kan tot 570MHz.

De vier Cortex A53-processorkernen in de MT6739 kunnen tot maximaal 1,5GHz. De soc ondersteunt lpddr3-geheugen tot 667MHz en met een maximale capaciteit van 3GB. Ondersteuning voor lpddr4 ontbreekt. Fabrikanten kunnen maximaal emmc 5.1-opslag combineren met deze soc, maar ufs is niet mogelijk. Camera's kunnen een maximale resolutie hebben van dertien megapixels en ook setups met een dubbele camera zijn mogelijk met de soc.

De MT6739 ondersteunt naast dualsim nu ook bellen via 4g met beide simkaarten. Internetten kan over 4g met lte cat 4, met downloadsnelheden tot 150Mbit/s en uploadsnelheden tot 50Mbit/s. De MT6739 moet eind dit jaar verschijnen in smartphones.