TCL presenteert Alcatel Idol 5-smartphone met App Cloner-functie

De Chinese fabrikant Alcatel heeft de Idol 5-smartphone voorgesteld. De goedkope Android-smartphone moet zich onderscheiden met App Cloner, een manier om een app te klonen en zo bijvoorbeeld met meerdere accounts in te loggen bij bijvoorbeeld WhatsApp.

App Cloner maakt een tweede versie aan van dezelfde app, die als aparte app in de launcher verschijnt. Zo is het mogelijk om op twee WhatsApp- of Facebook-accounts in te loggen bijvoorbeeld. Volgens Alcatel is het daardoor niet langer nodig om in- en uit te loggen. De functie om een app te klonen in de software is niet nieuw. Onder meer Asus en Xiaomi hebben het al langer in hun Android-uitgaves zitten.

De Idol 5 heeft een 5,2"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels. De achterkant is van metaal met naar boven afgebogen antennelijnen. Het toestel is 148x73mm groot en 7,5mm dik bij een gewicht van 155 gram. De accu heeft een capaciteit van 2800mAh.

Alcatel heeft MT6753-soc van MediaTek gebruikt, met acht Cortex A53-processorkernen op 1,3GHz en een ARM Mali T720MP3-gpu op 450MHz. Het toestel heeft 3GB lpddr3-geheugen en 16GB opslag, waar door meegeleverde software 8GB van over is voor gebruikers. Op de achterkant zit een vingerafdrukscanner. De Idol 5 komt voor het einde van het jaar uit en kost bij de release in Nederland 239 euro.