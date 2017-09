Google: 70 miljoen studenten gebruiken Chrome OS

Wereldwijd gebruiken 70 miljoen studenten Chrome OS. Dat heeft een productmanager bij Google bekendgemaakt. Daarmee lijkt het gebruik van het zes jaar oude OS flink te stijgen bij scholen en universiteiten.

De senior director product management voor Chrome maakt het aantal van 70 miljoen Chrome OS-gebruikers bekend tegenover Time. Een jaar geleden meldde Google dat 20 miljoen studenten Chromebooks gebruikten. In 2015 waren dat 10 miljoen gebruikers van Chromebooks. Google spreekt nu specifiek over gebruik van Chrome OS en niet over Chromebooks.

Er zijn meer apparaten die Chrome OS draaien, zoals de Asus Chromebit, maar die worden waarschijnlijk nauwelijks gebruikt. Het aandeel van Chrome OS wordt vrijwel geheel ingenomen door Chromebooks. Waarschijnlijker is dat de enorme toename te verklaren is door het feit dat steeds meer studenten op scholen accounts aanmaken op dezelfde Chromebooks in klassen.

Google richt zich de afgelopen jaren op de educatieve markt met zijn Chromebooks. Begin dit jaar liet het bedrijf weten dat zijn G Suite voor Education meer dan 70 miljoen gebruikers heeft. G Suite for Education bestaat uit apps als Google Docs en Gmail, aangevuld met het Classroom-platform voor samenwerking.