Google test launcher voor Chrome OS die goed werkt met touchscreens

Google werkt aan een launcher voor Chrome OS die makkelijk te bedienen is met aanraakgevoelige schermen. De nieuwe launcher bevindt zich nog in de testfase. Hij wijkt sterk af van de bestaande launcher en neemt de gehele breedte van het scherm in beslag.

De bestaande launcher van Chrome OS toont een vierkant venster in het midden van het scherm, met centraal een zoekvenster en daaronder de apps. Bij een experimentele versie van Chrome OS is een nieuwe launcher van Googles besturingssysteem met gewijzigde interface te zien.

De launcher, die Google 'Peek Launcher' noemt, neemt de hele breedte van de onderkant van het scherm in beslag en bedekt het achterliggende bureaublad met een zwart venster. Wel is het zoekvenster nog steeds centraal in het midden. Wie begint met typen krijgt meteen relevante apps te zien met daaronder zoekresultaten. Volgens Google is het startscherm niet alleen geoptimaliseerd voor touch, maar biedt dit ook meer ruimte voor 'komende toepassingen'.

Onder het zoekvenster toont het OS suggesties van al geïnstalleerde apps en daar weer onder zit een knop die het venster naar boven doet schuiven om een overzicht van alle apps te geven. Dit venster is ook op te roepen door van onder naar boven te swipen met een touchscreen. De nieuwe launcher is alleen te activeren op canary builds van Chrome OS door de flag 'fullscreen-app-list' te activeren.

Het is niet bekend of Google het ontwerp in de huidige vorm naar Chromebooks wil brengen. Steeds meer fabrikanten brengen Chromebooks met touchscreens uit, met name omdat het OS bij veel laptops inmiddels de Play Store en daarmee Android-apps bevat. Naar verluidt is Google gestopt met pogingen Android en Chrome OS samen te voegen. De mogelijkheid bestaat dat de ontwikkelaar zich richt op het 'touchvriendelijker' maken van Chrome OS. De ontwikkelaar François Beaufort onthulde de nieuwe launcher.