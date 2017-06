Door Olaf van Miltenburg, woensdag 14 juni 2017 10:45, 4 reacties • Feedback

Google heeft Android 7.1.1 Nougat vrijgegeven voor de Chrome OS-versie van verschillende Chromebooks, waaronder de Acer Chromebook 14 en de Asus Chromebook Flip 302. De update zorgt er onder andere voor dat gebruikers de venstergrootte van Android-apps kunnen aanpassen.

Bij de Acer Chromebook 14 verscheen de upgrade naar Android N via het stable-kanaal van Chrome OS als kritieke update, meldt ChromeUnboxed na een tip van een lezer. Bij de Asus Chromebook Flip C302 gaat het om een update die via het beta-kanaal binnen te halen is en bij de Lenovo Chromebook Flex is dat via het developer-kanaal.

In de reacties bij het bericht van ChromeUnboxed melden gebruikers dat de Lenovo N22, Dell Chromebook 13 en Acer Chromebook R13 ook de update naar Android 7.1.1 kunnen krijgen en eerder was al duidelijk dat die Android-versie bij de 'canary-build' van Chrome OS op de Samsung Chromebook Plus draait.

De belangrijkste toevoeging die Android Nougat naar de Play Store op Chromebooks brengt, is de mogelijkheid om de venstergrootte van geïnstalleerde Android-apps aan te passen. Google voorzag de eerste Chromebooks vorig jaar van de Play Store en de vaste grootte van Android-apps was een van de nadelen. Google voorziet een steeds groter aantal Chromebooks van de optie om Android-apps te draaien.