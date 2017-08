Google verplaatst adresbalk naar onderkant in bètaversie Chrome voor Android

In de nieuwste bčta van Google Chrome voor Android is de adresbalk naar de onderkant verplaatst. Mogelijk betekent dit dat het invoerveld in een toekomstige versie van de browser voor alle gebruikers beneden komt te staan.

De wijziging is doorgevoerd in de nieuwste versie van de bèta die in de Play Store is gezet. Eind vorig jaar was het al mogelijk om de adresbalk in de Chrome Dev-versie voor Android naar beneden te verplaatsen en later werd dat ook als standaard ingesteld.

Nu de adresbalk ook in de bètaversie standaard aan de onderkant zit, lijkt het erop dat Google de aanpassing op den duur ook in de stabiele versie van Chrome voor Android wil doorvoeren. De verplaatsing van de url-balk is met name praktisch bij gebruik van een grote smartphone met één hand.

De functie heeft de naam Chrome Home, al is het onbekend waarom het deze naam draagt. Gebruikers van de stabiele uitgave van Chrome voor Android kunnen ook al de adresbalk naar de onderkant verplaatsen, door in de browser naar chrome://flags te gaan en Chrome Home op Enabled te zetten. Ook is het mogelijk om Chrome Bèta te installeren naast de stabiele uitgave van de browser.