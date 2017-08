Ontwerper Xiaomi Mi Mix toont opvolger met nog dunnere bezels

Op de Facebook-pagina van ontwerper Philippe Starck staat een video waarin een render van de Mi Mix 2 getoond wordt. Starck was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de eerste Xiaomi Mi Mix. Het nieuwe toestel lijkt nog dunnere bezels te krijgen.

De video is geplaatst met het bijschrift 'even less', wat waarschijnlijk een verwijzing is naar de dunnere schermranden. In de video zelf staat dat het gaat om een conceptontwerp van de Mi Mix 2. De bewoording 'wip v3' lijkt aan te geven dat het ontwerp nog niet definitief is.

Xiaomi bracht de Mi Mix vorig jaar uit. Het was een van de eerste smartphones met zeer dunne bezels. Aan de bovenkant is de rand ongeveer net zo dik als aan de zijkanten. De frontcamera zit daarom in de onderkant van het toestel. Overigens bleek de relatieve schermgrootte kleiner te zijn dan de fabrikant beweerde.

Ook bij de Mi Mix 2 zit de frontcamera aan de onderkant, blijkt uit de render in de video. Wat de relatieve schermgrootte precies is, zal moeten blijken in de praktijk. Op het oog lijken de randen dunner dan bij het eerste model. Volgens de Chinese website MyDrivers krijgt het nieuwe model een functie om in te loggen met gezichtsherkenning, net als de Galaxy S8-toestellen van Samsung.