Xiaomi presenteert Mi Mix 2 met verlengd 6"-scherm en dunne bezels

Xiaomi heeft zijn Mi Mix 2 aangekondigd, een smartphone met een verlengd scherm en dunne bezels. Het nieuwe model heeft een kleiner schermdiaognaal dan zijn voorganger, waardoor de smartphone handzamer is. Het toestel bevat de Snapdragon 835-soc.

Xiaomi stopt een 5,99"-scherm met een 2:1-verhouding in de Mi Mix 2. In het vorige model zat een regulier 17:9-scherm van 6,4". Door de verhouding en het kleinere schermformaat zijn de afmetingen van de telefoon afgenomen. Ook is de strook onder het scherm dunner geworden. Desondanks is de screen-to-bodyratio gedaald van 84 bij de Mi Mix naar naar 81 procent bij de Mi Mix 2. De randen aan de zijkant zijn iets breder. Het nieuwe model heeft een kleinere accu dan zijn voorganger, de capaciteit is 3400mAh.

Toestel Hoogte Breedte Scherm Screen-to-bodyratio Xiaomi Mi Mix 2 151,8mm 75,5mm 5,99" 80,8% Xiaomi Mi Mix 158,8mm 81,9mm 6,4" 84,0% Samsung Galaxy S8+ 159,5mm 73,4mm 6,2" 83,3% Samsung Note 8 162,5mm 74,8mm 6,3" 82,9% LG V30 151,7mm 75,4mm 6" 81,2%

Net als bij het eerste model zit de frontcamera aan de onderkant van de behuizing en is de lens afgewerkt met een zwarte coating, waardoor de camera niet opvalt. De achterkant van de behuizing is gemaakt van keramisch materiaal, terwijl de strook rondom het toestel van aluminium is. Aan de achterkant zit een vingerafdrukscanner.

De camera aan de achterkant steekt een klein beetje uit en is voorzien van een gouden randje. Voor de camera gebruikt Xiaomi de Sony IMX386-twaalfmegapixelsensor, met pixels van 1,25µm en vierassige optische beeldstabilisatie. Het is dezelfde camera als de primaire camera van de Xiaomi Mi 6.

Xiaomi maakte in de Mi Mix gebruik van het scherm voor het weergeven van geluid, door dat te laten trillen. In de Mi Mix 2 is dat niet meer het geval, maar zit er bovenaan de behuizing een speaker en een sound guide, waardoor het geluid naar buiten wordt gestuurd.

In de smartphone zit een Snapdragon 835-soc, de snelste chip van Qualcomm op dit moment. Deze wordt bijgestaan door 6GB werkgeheugen. Het toestel moet geschikt zijn voor wereldwijd gebruik op 4g-netwerken, met ondersteuning voor 43 banden. Ook de in de Benelux gangbare banden worden ondersteund.

Xiaomi heeft alleen de Chinese prijzen bekendgemaakt. Er komen versies met 64, 128 en 256GB flashopslag voor respectievelijk 3299, 3599 en 3999 yuan. Omgerekend met btw is dat zo'n 510, 557 en 618 euro. Er komt ook een Special Edition. Deze duurdere uitvoering heeft een behuizing die volledig is gemaakt van keramiek. De speciale uitvoering krijgt 8GB ram en 256GB opslagruimte en kost omgerekend met btw 727 euro.

Verder heeft Xiaomi de Mi Note 3 aangekondigd. Dat is een grotere versie van de Mi 6, met eveneens een dubbele camera. De Note 3 is voorzien van een 5,5"-scherm en heeft een 3500mAh-accu. De frontcamera heeft een 16-megapixelresolutie, het dubbele van de frontcamera van de Mi 6.

Update 10:09: Xiaomi heeft op zijn Chinese website de specificaties van de Mi Mix 2 gepubliceerd. Uit de afmetingen blijkt dat de screen-to-bodyratio van het nieuwe toestel iets lager is dan van zijn voorganger. Die informatie is toegevoegd in een tabel.