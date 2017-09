Xiaomi introduceert Mi Notebook Pro met 15,6"-scherm

Xiaomi heeft een nieuwe laptop aan zijn assortiment toegevoegd: de Mi Notebook Pro. De fabrikant rust de 15,6"-laptop uit met Core i7-quadcores van de laatste generatie. Het Pro-model is 15,9mm dik.

De Chinese fabrikant kondigde vorig jaar zijn eerste laptops aan, de Mi Notebook Air die in een 12,5"- en een 13"-variant uitkwam. Daar heeft het bedrijf nu de Mi Notebook Pro aan toegevoegd. Dit is een 15,6"-notebook die met een Core i7-quadcore van de 8ste Core-generatie en met maximale kloksnelheid van 4GHz uitkomt. Waarschijnlijk is dit dan de i7-8550U die verscheen als Kaby Lake Refresh en een tdp van 15W heeft. Xiaomi zet de Nvidia MX150-gpu, maximaal 16GB ddr4-ram en een pci-e x4 nvme-ssd van 256GB naast de processor.

Het toetsenbord is verlicht en in de trackpad is een vingerafdruklezer geïntegreerd. Het gewicht van de laptop is 1,95 kilo en de afmetingen zijn 360,7x243,6x15,9mm. De fabrikant voorziet het systeem van twee usb 3.0-poorten, hdmi, een 3-in-1-kaartlezer en twee usb-c-poorten. Dat is meer dan de MacBook Pro, benadrukt Xiaomi, maar wel ontbreekt ondersteuning voor Thunderbolt 3 bij de Notebook Pro. De accu heeft een capaciteit van 60Wh. Daarnaast gebruikt het bedrijf Gorilla Glass van de derde generatie voor het scherm, zijn de speakers in samenwerking met Harman ontwikkeld en is er een snellaadfunctie die de accu in 35 minuten voor de helft laadt.

Xiaomi brengt drie varianten uit. De versie met Core i7 en 16GB heeft een adviesprijs van 6999 Chinese yuan, omgerekend 896 euro. Die met Core i7 en 8GB kost 6399 yuan, oftewel 819 euro. De versie met Core i5 en 8GB kost 5599 yuan en dat is 717 euro. Bij deze bedragen is de btw niet meegerekend.