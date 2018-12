Xiaomi brengt variant van Mi Notebook Air 12,5" met Core i5-7Y54 uit

Xiaomi heeft in China een nieuwe variant van zijn 12,5" Mi Notebook Air uitgebracht. In het nieuwe model zit een Core i5-7Y54-processor, een zuinige dualcore. In eerdere versies stopte Xiaomi Core m3-processors met een lagere kloksnelheid.

De nieuwe variant van de Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 heeft 4GB ram en een 256GB-ssd. Andere configuraties in combinatie met de nieuwe processor zijn er niet. Xiaomi houdt ook de oudere modellen met de Core m3-7Y30 en m3-6Y30 in zijn assortiment.

Het nieuwe model is verder gelijk aan de voorganger, waar Tweakers een review van publiceerde. De behuizing van aluminium is zo'n 13mm dik en weegt ongeveer 1,1kg. Het 12,5"-scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en de laptop beschikt over een ips-paneel.

De Core i5-7Y54-processor is een dualcore met HyperThreading, een tdp van 4,5 watt en een maximale turbosnelheid van 3,2GHz. Het is een Kaby Lake-processor, ofwel een Intel-cpu van de zevende generatie. De Intel Core m3-varianten van de zesde generatie die Xiaomi in de oudere modellen gebruikt, hebben een lagere kloksnelheid.

Xiaomi brengt de Mi Notebook Air 12.5 in China uit voor 4299 yuan, omgerekend is dat momenteel zo'n 546 euro. Daarmee is het nieuwe model duurder dan de oudere versies met Core m3, die vanaf 3599 yuan te koop zijn, omgerekend 458 euro. Hoewel Xiaomi inmiddels steeds meer smartphones verkoopt in Europa, zijn de laptops van het merk nog niet officieel te koop op het continent.