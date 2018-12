'Facebook probeerde Snapchat in 2016 opnieuw over te nemen'

Facebook zou in 2016 opnieuw een poging hebben gedaan om Snapchat over te nemen. Het sociale netwerk deed dat naar verluidt ook al in 2013 en zou toen 3 miljard dollar geboden hebben. Hoeveel Facebook voor Snap overhad in 2016, is niet bekend.

Volgens bronnen van The Wall Street Journal benaderde Facebook-ceo Mark Zuckerburg halverwege 2016 de ceo van Snap, Evan Spiegel. De benadering zou door Spiegel zijn afgeslagen en hij zou niet aan het volledige bestuur hebben gemeld dat er interesse was vanuit Facebook voor een overname.

Sheryl Sandberg, de chief operating officer van Facebook, zou daarnaast ook contact hebben gehad met bestuursleden van Snap om te peilen of het bedrijf interesse had in een overname. Het is niet bekend of Facebook bij de overnamepogingen in 2016 bedragen heeft genoemd.

In 2013 zou Snap, het moederbedrijf van Snapchat, al een overnamebod van 3 miljard dollar van Facebook hebben afgeslagen. Het bedrijf werd destijds op een waarde van 2 miljard geschat. Eerder ging al het gerucht dat ook Google in 2016 plannen had om Snap over te nemen. De zoekgigant zou 30 miljard dollar geboden hebben.

Snap ging in 2017 naar de beurs en werd aanvankelijk gewaardeerd op ruim 25 miljard dollar. De beurswaarde is inmiddels gezakt tot zo'n 6,5 miljard dollar. Het bedrijf zag begin dit jaar het aantal gebruikers afnemen. Dat zou onder andere zijn veroorzaakt door een nieuw design dat niet in de smaak viel bij veel gebruikers.