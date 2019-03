Internet Archive gaat publieke Google+-posts opslaan

Het Internet Archive, bekend van de Wayback Machine, gaat publieke Google+-posts opslaan om later te kunnen terugzoeken. Google haalt zijn sociale netwerk binnenkort offline. Ook The Archive Team gaat posts back-uppen.

De archiveerdiensten gaan alleen publieke post en reacties opslaan, waarbij er een maximum is van vijfhonderd reacties per post. Bovendien komen afbeeldingen en video's niet op volledige resolutie in het archief, zeggen beide diensten.

Archiveerdiensten willen Google+ nu back-uppen, omdat het sociale netwerk binnenkort van internet verdwijnt. Inhoud verdwijnt vanaf 2 april van de site, meldde Google eerder. Google+ kwam uit in de zomer van 2011 en is sinds die tijd online geweest.

Beide diensten stellen hun archieven kosteloos beschikbaar. Internet Archive roept op tot donaties, terwijl bijdragen aan The Archive Team kan door het draaien van Warrior, een tool die in een virtuele machine draait en pagina's opslaat voor in het archief.