Platenlabels dagvaarden The Internet Archive om archiveringsproject vinylplaten

Universal Music Group, Sony Music Entertainment en enkele andere platenlabels hebben The Internet Archive gedagvaard. De bedrijven claimen dat de non-profitorganisatie via The Great 78 Project auteursrechten op muzieknummers schendt en ze eisen daarom een schadevergoeding.

Universal Music Group, Capitol Records, Concord Bicycle Assets, CMGI Recorded Music Assets, Sony Music Entertainment en Arista Music menen dat The Great 78 Project van The Internet Archive dienstdoet als een 'illegale winkel' voor nummers van artiesten zoals onder anderen Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Miles Davis en Billie Holiday. The Great 78 Project is een archiveringsproject van The Internet Archive. Via het project wil de non-profitorganisatie 78-toerenplaten van de periode 1898 tot en met 1950 digitaliseren. Er zouden momenteel meer dan 400.000 van dergelijke platen gedigitaliseerd zijn. Volgens The Internet Archive zou het niet de bedoeling zijn om de originele opnames te remasteren of op te poetsen, maar wel om ze te kunnen bewaren en presenteren als 'historische voorwerpen'.

De platenlabels zien dat anders. In de dagvaarding schrijft men dat het project een illegale poging is om de auteursrechten 'moedwillig te omzeilen' en dat 'op enorme schaal'. De bedrijven menen dat de muziek nog steeds beschikbaar is via streamingdiensten en er dus geen gevaar is dat de opnames verloren zullen gaan, vergeten of vernietigd zullen worden. The Internet Archive zou volgens Reuters in 2749 gevallen de auteursrechten hebben geschonden en volgens de platenlabels zou de geleden schade kunnen oplopen tot ongeveer 412 miljoen dollar.