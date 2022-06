Internet Archive krijgt gratis toegang tot commerciële Wikimedia Enterprise-api

The Internet Archive krijgt gratis toegang tot een api van Wikimedia-projecten zoals Wikipedia. Google wordt de eerste betalende klant van de commerciële Wikimedia Enterprise-dienst, die tegen betaling Wiki-producten ter beschikking stelt.

Wikimedia heeft de eerste officiële stappen gezet van het Wikimedia Enterprise-project. De stichting kondigde die enkele weken geleden al aan. Wikimedia Enterprise is een betaalde dienst voor bedrijven die content van Wiki-diensten overnemen, zoals Wikipedia-artikelen en -snippets of afbeeldingen van Wiktionary of Wikivoyage.

Wikimedia schrijft nu dat Google de eerste klant van de dienst wordt, maar geeft geen details over wat het internetbedrijf met de data gaat doen. De stichting schrijft daarnaast dat The Internet Archive gratis toegang krijgt tot de functies van Enterprise. Dat gebeurt zodat die instantie 'verder kan werken aan zijn missie om het web te archiveren'. Hoe The Internet Archive de dienst gaat gebruiken, maakt Wikimedia evenmin bekend.

De stichting heeft ook nieuwe functies uitgebracht die bedrijven sneller over de streep moeten trekken om lid te worden. Zo zijn er voortaan gratis trials beschikbaar voor bedrijven die de dienst willen proberen. Die hebben een maximum van 10.000 requests voor de api. Ook heeft de organisatie een tool gemaakt waarmee gebruikers kunnen berekenen wat Enterprise hen kost. Enterprise bestaat uit een api waarbij gebruikers kunnen betalen voor snapshots, maar ook per request.

Wikimedia zegt dat het ook betere documentatie heeft gemaakt voor het gebruik van de api. De gratis api voor het opvragen van Wikimedia blijft gewoon bestaan, maar de stichting zegt dat die vrij rudimentair is en niet optimaal werkt voor grote klanten.