The Internet Archive legt archief aan over begindagen digitale communicatie

The Internet Archive is een archief begonnen over de begindagen van amateurradio en digitale communicatie. Het archief moet op termijn nieuwsbrieven, boeken, pamfletten, video's, foto's, amateurradio-uitzendingen en podcasts bevatten.

The Internet Archive wil met het archief, dat de naam Digital Library of Amateur Radio and Communications krijgt, zowel de ontstaansgeschiedenis van amateurradio als de begindagen van digitale communicatie in kaart brengen. Wat betreft de digitale communicatievormen zal het team alle digitale communicatievormen van begin de jaren zeventig tot de jaren negentig proberen te verzamelen. Het team vermeldt daarbij nieuwsbrieven, boeken, pamfletten, websites, podcasts, video’s, foto’s en software. Er zal speciale aandacht zijn voor amateurradioprogramma’s en podcasts, maar ook voor initiatieven die uitgingen van vrouwen en minderheidsgroepen.

Techhistoricus Kay Savetz zal het project in goede banen trachten te leiden. Hij stelt tegenover Gizmodo dat er ook interviews zullen worden afgenomen met sleutelfiguren uit de amateurradiowereld. The Internet Archive wil het archief uiteindelijk publiek toegankelijk maken.

Update, 13u25: Inhoud lead en brontekst aangepast. Voorheen werd er gesuggereerd dat de amateurradioprogramma's die verzameld zullen worden uit de jaren zeventig, tachtig en negentig moesten afstammen. Dat lijkt niet het geval te zijn. Met dank aan de reactie van Bux666.