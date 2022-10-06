The Internet Archive legt archief aan over begindagen digitale communicatie

The Internet Archive is een archief begonnen over de begindagen van amateurradio en digitale communicatie. Het archief moet op termijn nieuwsbrieven, boeken, pamfletten, video's, foto's, amateurradio-uitzendingen en podcasts bevatten.

The Internet Archive wil met het archief, dat de naam Digital Library of Amateur Radio and Communications krijgt, zowel de ontstaansgeschiedenis van amateurradio als de begindagen van digitale communicatie in kaart brengen. Wat betreft de digitale communicatievormen zal het team alle digitale communicatievormen van begin de jaren zeventig tot de jaren negentig proberen te verzamelen. Het team vermeldt daarbij nieuwsbrieven, boeken, pamfletten, websites, podcasts, video’s, foto’s en software. Er zal speciale aandacht zijn voor amateurradioprogramma’s en podcasts, maar ook voor initiatieven die uitgingen van vrouwen en minderheidsgroepen.

Techhistoricus Kay Savetz zal het project in goede banen trachten te leiden. Hij stelt tegenover Gizmodo dat er ook interviews zullen worden afgenomen met sleutelfiguren uit de amateurradiowereld. The Internet Archive wil het archief uiteindelijk publiek toegankelijk maken.

Update, 13u25: Inhoud lead en brontekst aangepast. Voorheen werd er gesuggereerd dat de amateurradioprogramma's die verzameld zullen worden uit de jaren zeventig, tachtig en negentig moesten afstammen. Dat lijkt niet het geval te zijn. Met dank aan de reactie van Bux666.

Digital Library of Amateur Radio and Communications
Digital Library of Amateur Radio and Communications

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-10-2022 11:36 11

06-10-2022 • 11:36

11

Lees meer

Tweakers Podcast #239 - iPhone-prijzen, testlab-apparatuur en handheld-mysteries
Tweakers Podcast #239 - iPhone-prijzen, testlab-apparatuur en handheld-mysteries .Geek van 20 oktober 2022
Internet Archive krijgt gratis toegang tot commerciële Wikimedia Enterprise-api
Internet Archive krijgt gratis toegang tot commerciële Wikimedia Enterprise-api Nieuws van 22 juni 2022
De Koninklijke Bibliotheek archiveert oude homepages van XS4ALL-klanten
De Koninklijke Bibliotheek archiveert oude homepages van XS4ALL-klanten Nieuws van 24 september 2021
Downloadsite Tucows stopt na meer dan 25 jaar
Downloadsite Tucows stopt na meer dan 25 jaar Nieuws van 22 januari 2021
Internet Archive gaat factcheckmeldingen toevoegen aan Wayback Machine
Internet Archive gaat factcheckmeldingen toevoegen aan Wayback Machine Nieuws van 2 november 2020
Internet Archive stopt eerder met verruimd e-bookaanbod na klachten uitgevers
Internet Archive stopt eerder met verruimd e-bookaanbod na klachten uitgevers Nieuws van 12 juni 2020
Internet Archive krijgt kritiek copyrightorganisaties over e-bookbibliotheek
Internet Archive krijgt kritiek copyrightorganisaties over e-bookbibliotheek Nieuws van 1 april 2020
Internet Archive: EU wijst foutief url's aan als terroristische content - update
Internet Archive: EU wijst foutief url's aan als terroristische content - update Nieuws van 11 april 2019
Internet Archive publiceert half miljoen verloren gewaande MySpace-nummers
Internet Archive publiceert half miljoen verloren gewaande MySpace-nummers Nieuws van 4 april 2019
Meer producten en artikelen
Websites en community's Podcast Radio

Reacties (11)

-Moderatie-faq
11
11
7
2
0
3
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Bux666 6 oktober 2022 12:30
Het artikel rept over 'de begindagen van amateurradio en digitale communicatie' en daarna 'van begin jaren zeventig tot de jaren negentig'.
Amateurradio is van ver voor die tijd, maar analoog. Dat lijkt me nu nog steeds zo. Benieuwd of dat ook wordt meegenomen. Is daar meer over bekent?

Update: het artikel van The Internet Archive gelezen en daaruit blijkt dat de titel van het artikel misleidend is. Er wordt gezocht naar materiaal van zowel de begindagen van amateurradio als van het begin van digitale communicatie. Dan heb je het dus ook over de jaren '20/'30.
@JayStout

Edit: update toegevoegd.

[Reactie gewijzigd door Bux666 op 22 juli 2024 16:35]

GekkePrutser @Bux6666 oktober 2022 18:11
Ze zijn niet alleen bedoeld naar het archiveren van data uit de begindagen van amaterradio. Maar gewoon naar alle historie van amateurradio.

Ik ben met mijn lokale radioclub bezig om hier zoveel mogelijk van te uploaden.
Update, 13u25: Inhoud lead en brontekst aangepast. Voorheen werd er gesuggereerd dat de amateurradioprogramma's die verzameld zullen worden uit de jaren zeventig, tachtig en negentig moesten afstammen. Dat lijkt niet het geval te zijn. Met dank aan de reactie van Bux666.
Dan nog strookte dat absoluut niet met de vermelding 'beginjaren van amateurradio' want het amateurradio fenomeen is meer dan een halve eeuw ouder dan de jaren '70.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 16:35]

F_J_K Forummoderator 6 oktober 2022 15:05
Vroegah toen F_J_K nog een kleine f-j-k was, werd software via radio-uitzendingen gedeeld: neem uitzending op casettebandje op, speel af home computer en zie / run de broncode (https://nl.wikipedia.org/wiki/Basicode). Lijkt me hier mooi bij passen, ik heb ze er over gemaild.
musiman @F_J_K7 oktober 2022 09:41
Ja, precies. Dat radioprogramma heette Hobbyscoop.

We hadden ook een 45 toeren singletje met een applicatie erop. Weer eens wat anders dan muziek luisteren met je platenspeler. :P
Bux666 @F_J_K6 oktober 2022 15:40
Ik weet dat nog ja. Zoals op de Wikipedia pagina staat: 'De Basicode-programma's werden als geluidsbestand aan het eind van het programma uitgezonden en klonken als cirkelzaaggeluiden.'. :+ \
Nimja 6 oktober 2022 11:40
The Internet Archive is echt een van de meest geweldige museums/archieven aller tijden.

Zoals oude dos programmas kunnen bekijken!
deniz280 @Nimja6 oktober 2022 13:51
Ik ben benieuwd of er ooit een politieke bemoeial hiermee zal komen wanneer die nog bekender en groter wordt.
GekkePrutser @deniz2806 oktober 2022 18:15
Dit is ook al gebeurd. Tijdens corona zijn ze een beetje te actief bezig geweest met het verspreiden van copyrighted boeken die nog vrij recent waren (en dus nog winst op wordt gemaakt) en dat heeft ze flink wat problemen met grote uitgevers op de hals gehaald: nieuws: Internet Archive stopt eerder met verruimd e-bookaanbod na klachten u...

Volgens mij is het met een sisser afgelopen nadat ze ermee stopten, maar het blijft toch wel een wankel evenwicht tussen een publiek archief en de commercie de steeds langere copyright termijnen afdwingt.

Ik vond het destijds ook niet slim om die grens zo hard op te zoeken want dit kan zeer negatieve gevolgen hebben voor het hele project. Jammer want ik vind het verder een onmisbare dienst. We zijn door de snelle digitalisering veel minder naar het verleden gaan kijken. Ik ben zelf ook een periode foto's uit de begintijd van de digitale camera kwijtgeraakt. De oude negatieffoto's heb ik nog, de laatste foto's komen tegenwoordig vanzelf in het archief terecht, maar in de tussentijd moest je daar veel moeite voor doen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 16:35]

ThanosReXXX @GekkePrutser7 oktober 2022 13:49
Op zich best wel bijzonder dat ze nog in de huidige vorm bestaan en niet vanuit meer bronnen/media aanklachten hebben ontvangen, want je kunt er complete software verzamelingen downloaden, zowel van PC als home en spelcomputers. Ik heb er zelf de afgelopen jaren ook het nodige vanaf geplukt...
Silent7 6 oktober 2022 11:42
Gaaf, en dan dit:
Hij stelt tegenover Gizmodo dat er ook interviews zullen worden afgenomen met sleutelfiguren uit de amateurradiowereld uit die tijd. The Internet Archive wil het archief uiteindelijk publiek toegankelijk maken.
Dan is het straks een site die je ook bezoeken gaat, niet alleen om even snel (ok met hun laadtijden is snel mischien niet op zn plek) te kijken hoe een site er uitzag of een partij zich ontwikkelde of vroeger was.
Mooi initiatief.
madcon 6 oktober 2022 12:23
Uit nieuwgierigheid de collecties aan het doornemen van het archief, en dan pas valt mij op hoe veelzijdig het archief is. Waar ik het vooral gebruikte om oude spelen te spelen of voor de wayback machine, zie ik zelfs een sectie voor documenten van de Nederlandse overheid:
https://archive.org/details/dutchgovernmentdocuments

Een prachtig archief om te behouden wat in een tijd van technologische ontwikkelingen zo snel vergaat.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.