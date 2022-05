Downloadsite Tucows stopt na meer dan 25 jaar

Tucows Downloads stopt, zo heeft de ceo van Tucows bekendgemaakt. De site is volgens de topman oud en het beheer ervan zou medewerkers van belangrijkere zaken voor het bedrijf weghouden.

Bij het afscheid van Tucows Downloads meldt ceo Elliot Noss dat de meeste software uit het aanbod is ondergebracht bij Internet Archive. Volgens hem hield het bedrijf de downloadsite alleen nog vanwege sentimentele redenen online. "Oude sites zijn uitdagend om te beheren en vormen daarom een risico", aldus Noss, die vervolgt dat medewerkers beter ingezet kunnen worden voor zaken die Tucows als bedrijf vooruit helpen.

Tucows begon in 1993 als bulletinboardsysteem. De oprichter, Scott Swedorski, vond dat er een plek moest zijn om shareware te kunnen downloaden. De naam Tucows staat voor The Ultimate Collection Of Winsock Software. De site groeide uit tot een centrale vindplaats voor freeware en trials voor programma's.

Het is niet de eerste keer dat Tucows de stekker uit de downloadsectie wil trekken. In 2016 overwoog het bedrijf dat ook al, maar besloot toen de site aan te houden, onder andere vanwege de naamsbekendheid. Het verwijderde wel advertenties van de site.

Tucows' geschiedenis van na 2000 is er een van overnames in verschillende sectoren. Zo nam het bedrijf aanbieders van maildiensten en transactiesoftware over. Ook Linux Weekly News was kort in handen van het bedrijf, van 2000 tot 2002. Het meest succesvol is het bedrijf nu als registrar van domeinnamen, na overnames van onder andere ItsYourDomain, NetIdentity, DomainDirect en eNom. Die maakten Tucows tot de grootste registrar na Go Daddy. Tucows heeft daarnaast OpenSRS- en Hover-diensten voor domeinnaambeheer en het introduceerde telecombedrijven Ting en Ting Internet.