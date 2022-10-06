Tweakers Podcast #237 - Pakketbelastingen, AI-plaatjesmakers en ISS-lichtpuntjes

Deze week praten Arnoud Wokke, Tijs Hofmans, Willem de Moor en Wout Funnekotter over het plan voor belastingen op pakketjes, Rusland die toch bij het ISS blijft, de release van Matter 1.0, de USB-C-verplichting voor kleine elektronica en AI-image-generators.

0:00 Intro
0:19 Opening
1:20 Pakketjesbelasting
16:22 ISS en Rusland
23:18 Matter 1.0
30:11 USB-C all the things
36:23 AI-image-generators
1:00:18 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 06-10-2022 06:00 27

06-10-2022 • 06:00

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Reacties (27)

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William_H 6 oktober 2022 11:01
@arnoudwokke zou er (voortaan) iets meer geleveld kunnen worden in audioniveau's?
Jij en de rest knallen uit m'n speakers in de auto, terwijl Thijs net aan te horen is 😅
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @William_H6 oktober 2022 11:23
@William_H yup, en ik weet ook waardoor dat komt - en het is een uitzonderlijke situatie. De verwerking op de server van de lokale audio van Tijs kwam niet op tijd door (dat duurde uren). Daardoor heb ik de server-side video gepakt van Tijs en daar de audio uit gehaald. Die heb ik niet verder kunnen levelen zonder dat het heel vervelend werd om naar te luisteren. Dit is eenmalig, omdat normaal als we op afstand opnemen dit veel sneller doorkomt en omdat we vrijwel alle afleveringen verder fysiek opnemen :)
William_H @arnoudwokke6 oktober 2022 12:30
Ahh, interessant om even te horen wat voor een verhaal daar achter zat 😅👍
Het viel mij op doordat ik in de auto zat. Normaal thuis met een koptelefoon was het mij misschien minder opgevallen.
mastair 6 oktober 2022 08:38
Ik ben serieus geïnteresseerd in het onderzoek waaruit blijkt dat online bestellen en pakketbezorging minder duurzaam is dan de winkels tegen de trend in open te laten, de hele dag energie te laten slurpen via verlichting, airco of verwarming en waar de spullen ook niet magisch in de schappen verschijnen.

Sorry voor de lange zin.
Hans1990 @mastair6 oktober 2022 15:34
Ik ook. Veel verplaatsingen vooral vanuit platteland worden toch al met de auto naar de stad gedaan. Een pakketbezorger bundelt eigenlijk al die verplaatsingen in 1x de andere richting op, voor een grotere groep bewoners (bijvoorbeeld 100 pakketten). Moet je nagaan als je zelf in 1 dag die 100 winkels moet afshoppen om evenveel producten te verzamelen voor al je kennissen. Precies, dat lukt niet (vaak omdat je in de winkel ook dingen wilt bekijken/passen enz. wat wel een uniek voordeel is), dus zal een gemiddeld persoon verhoudingsgewijs meer moeten afreizen naar de stad. Daarintegen zal een kledingbestelling bij een online winkel waarschijnlijk ook paar keer heen&weer gaan, dus daar valt ook wat voor te zeggen.

Hoe het netto uitvalt zou ik ook graag een gedegen stukje onderzoek voor willen zien. Kan je niet 1-2-3 makkelijk een richting op redeneren. Maargoed.. er stonden nog wel meer veronderstellingen in dat artikel, zoals verkeersveiligheid van pakketbezorgers. We hebben al een verkeerswet die overtredingen beschrijft, dus daar op teren lijkt mij eerder een issue van te weinig handhaving. Bovendien is een fietser met een grote kartonnen doos ook niet echt heel veilig in het verkeer...

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 24 juli 2024 19:01]

Arumes @mastair7 oktober 2022 12:37
https://www.cmihva.nl/ond...pen-doen-is-dat-duurzaam/

“Vaak wordt gesteld dat online winkelen slechter is voor het milieu dan fysiek winkelen door bezorging aan huis met bestelbusjes en de hoge retouren. Maar dit valt in de praktijk reuze mee. Sterker nog er zijn veel situaties waarin online winkelen tot minder CO2-uitstoot leidt dan fysiek winkelen.”, aldus Jesse Weltevreden, lector Digital Commerce van de HvA.

Oftewel: helemaal met je eens, zoals ik eergisteren ook al schreef.
guysp 6 oktober 2022 07:13
De aflevering lijkt nog niet online op de podcast apps, hebben anderen dit ook?
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @guysp6 oktober 2022 07:56
Er was iets fout gegaan met timeren, hij verscheen niet online. Nu wel!
guysp @arnoudwokke6 oktober 2022 09:42
Super, kan ik hem ipv op de heenweg op de terugweg luisteren vandaag! :D
PaulR @guysp6 oktober 2022 07:17
Klopt! In pocketcasts nog niet beschikbaar. Nog even geduld ;)
3_s @guysp6 oktober 2022 07:35
Idd, hier ook nog niets te zien.
Takezo 6 oktober 2022 07:37
Inderdaad nog niet beschikbaar. Mijn donderdag ochtend routine (luisteren naar de Tweakers podcast tijdens mijn woon-werk reis) loopt in de soep! :Y)
LA-384 @Takezo6 oktober 2022 07:46
Ik heb me ziekgemeld.
P_Tingen
@LA-3846 oktober 2022 08:02
Lijkt me een zaak voor bijzonder verlof
1ntroduc3 6 oktober 2022 08:11
Leuke podcast, waarvoor dank!

De tijdslijnen kloppen niet @arnoudwokke. rond de 30 minuten begint het usb-c verhaal en 36 minuten het AI onderwerp.
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @1ntroduc36 oktober 2022 08:28
Thanks, gefikst!
sapphire 6 oktober 2022 10:02
Koffie staat klaar, collega de hort op en Podcast aan :Y)

Over de pakketjesTax; ook fysieke winkels sturen soms keihard aan op online bestellen en bezorgen. Ik woon denk 100m van de Kruitvat vandaan, als daar luiers in de aanbiedingen zijn hebben ze die zelden op voorraad in de fysieke winkel. Zelfs niet op maandagochtend als het nét ingegaan is. Als ik er naar vraag in de winkel kunnen ze dat bestellen, duurt een aantal dagen en dan kan ik ze ophalen. Ze geven zelf de tip om online te bestellen, altijd op voorraad volgende dag in huis en die grote dozen worden voor de deur neergezet :?

[Reactie gewijzigd door sapphire op 24 juli 2024 19:01]

Taurec 6 oktober 2022 11:24
Excuus voor deze hele domme vraag, maar komt de podcast ook naar Deezer?
Taerique 6 oktober 2022 11:54
Een belangrijke reden voor mij om online te bestellen bij winkels die fysiek nabij zijn is de verbeterde consumentenbescherming bij koop op afstand.
Jay-v 6 oktober 2022 13:56
Die pakketbezorger bezorgd hier tientallen pakketten per dag in de straat. Lijkt me efficiënter dan wanneer iedereen zelf naar een centraal pakket punt gaat met <insert vervoermiddel>.
Secsytime 6 oktober 2022 14:24
@WoutF Wat is de stability AI Reddit waar je naar refereert?
WoutF Hoofdredacteur @Secsytime6 oktober 2022 15:15
Stable diffussion
Secsytime @WoutF6 oktober 2022 15:19
Thanks! :)

Zin in om lekker te gaan klooien.

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