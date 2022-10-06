Tweakers Podcast #237 - Pakketbelastingen, AI-plaatjesmakers en ISS-lichtpuntjes

Ik ook. Veel verplaatsingen vooral vanuit platteland worden toch al met de auto naar de stad gedaan. Een pakketbezorger bundelt eigenlijk al die verplaatsingen in 1x de andere richting op, voor een grotere groep bewoners (bijvoorbeeld 100 pakketten). Moet je nagaan als je zelf in 1 dag die 100 winkels moet afshoppen om evenveel producten te verzamelen voor al je kennissen. Precies, dat lukt niet (vaak omdat je in de winkel ook dingen wilt bekijken/passen enz. wat wel een uniek voordeel is), dus zal een gemiddeld persoon verhoudingsgewijs meer moeten afreizen naar de stad. Daarintegen zal een kledingbestelling bij een online winkel waarschijnlijk ook paar keer heen&weer gaan, dus daar valt ook wat voor te zeggen.
Hoe het netto uitvalt zou ik ook graag een gedegen stukje onderzoek voor willen zien. Kan je niet 1-2-3 makkelijk een richting op redeneren. Maargoed.. er stonden nog wel meer veronderstellingen in dat artikel, zoals verkeersveiligheid van pakketbezorgers. We hebben al een verkeerswet die overtredingen beschrijft, dus daar op teren lijkt mij eerder een issue van te weinig handhaving. Bovendien is een fietser met een grote kartonnen doos ook niet echt heel veilig in het verkeer...
[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 24 juli 2024 19:01]