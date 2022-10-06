Tweakers Podcast #237 - Pakketbelastingen, AI-plaatjesmakers en ISS-lichtpuntjes

Deze week praten Arnoud Wokke, Tijs Hofmans, Willem de Moor en Wout Funnekotter over het plan voor belastingen op pakketjes, Rusland die toch bij het ISS blijft, de release van Matter 1.0, de USB-C-verplichting voor kleine elektronica en AI-image-generators.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:20 Pakketjesbelasting

16:22 ISS en Rusland

23:18 Matter 1.0

30:11 USB-C all the things

36:23 AI-image-generators

1:00:18 Sneakpeek