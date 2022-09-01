Tweakers Podcast #232 - Teruglevertarieven, ev-perikelen en iPhone-geruchten

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Jeroen Horlings over Gamescom, op vakantie gaan met een elektrische auto, geruchten over de iPhone 14 en de verlaging van teruglevertarieven van grote Nederlandse energieleveranciers.

0:00 Intro
0:19 Opening
1:23 Gamescom
10:35 Op vakantie met ev
24:25 iPhone 14
34:32 Teruglevertarieven
53:17 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 06:00 6

01-09-2022 • 06:00

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Reacties (6)

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Skit3000 1 september 2022 08:38
Nu je stroomcontract openbreken om ergens anders heen te gaan waar de terugleververgoeding hoger is (maar de inkoopprijs voor stroom ook) lijkt me met de winter voor de deur niet slim, aangezien je de komende maanden steeds minder overcapaciteit hebt en waarschijnlijk juist meer in moet kopen.

Begin van de zomer is het natuurlijk een ander verhaal. Zeker met tijdelijke contracten zou het kunnen lonen twee keer per jaar over te stappen.
jswinkels @Skit30001 september 2022 10:25
Dit is denk ik ook de reden waarom de prijsveralging juist nu doorgevoerd wordt. Wat ik me nog wel afvraag is hoe Eneco omgaat met de saldering over een jaar gerekend. Ze wijzigen de teruglevertarieven nu gedurende een jaar, terwijl er voor een heel jaar gesaldeerd dient te worden. Met welk tarief wordt de teruglevering aan het eind van een jaar verrekend?
Skit3000 @jswinkels1 september 2022 15:05
Als ze maar één keer per jaar jouw meterstand doorkrijgen, wordt dat nog een knap lastige som inderdaad.

Wat trouwens het allerslechtste van dit beleid is, is dat mensen met overcapaciteit straks misschien liever die stroom inzetten om ("nutteloos") hun buitenzwembad te verwarmen of alle lampen langer te laten branden en drie keer per dag de wasdroger aanzetten omdat meer comfort geeft dan het lagere bedrag dat ze krijgen als ze dit terugleveren aan hun energieleverancier. Per saldo gaat er dan dus meer stroom gebruikt worden terwijl (ook op de meeste zonnige dagen) er nog steeds stroom wordt opgewekt door middel van fossiele brandstoffen (wat zonder dat extra verbruik omlaag zou kunnen).

Aan de andere kant maakt het ook een waterstofeconomie rendabel. Het bezwaar daartegen zijn altijd de grote verliezen en "we hebben nog geen energieoverschot dus waarom zouden we dat dan willen", maar die argumenten verdwijnen natuurlijk direct als je nog maar een paar cent per kWh krijgt voor je stroom.
Aurelium 1 september 2022 11:11
Het blijft bijzonder hoe er gesproken wordt over de redelijkheid van de terugleververgoeding. Jullie lijken niet te beseffen dat een hogere terugleververgoeding ook betekent dat die extra uitkering aan klanten met zonnepanelen betaalt zal moeten worden uit de inkomsten van klanten zonder zonnepanelen. Besef goed hoeveel er door andere klanten al wordt toegelegd om de saldering mogelijk te maken voor klanten met zonnepanelen. Een kleinere terugleververgoeding is niet meer dan redelijk. De 80% die genoemd wordt in jullie podcast betekent de facto nog meer herverdeling van arm naar rijk middels de energierekening.

Mensen die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen hebben hun investeringsbeslissing gemaakt op een kWh prijs zoals die altijd gangbaar is geweest. Inmiddels zijn terugverdientijden met deze hoge prijzen 1 of 2 jaar. Een lagere terugleververgoeding is geen sociaal onrecht richting deze groep, hun TVT is alsnog vele male gunstiger als gevolg van alle ontwikkelingen. Ook een aanpassing in het salderen zou volledig gerechtvaardigd zijn, al ben ik wel van mening dat regeling gelijkmatig versoberd zou moeten worden. Tot die tijd nodig ik mensen zonder zonnepanelen uit over te stappen naar energieleveranciers die de salderingsregeling versoberen en de terugleververgoeding verlagen. Dan zullen we nog wel eens zien hoe lang het feestje doorgaat bij de energieleveranciers die wel volledig salderen en/of een hoge terugleveringvergoeding aanbieden. Want wie zijn er dan nog over om die zonnepanelen subsidie (waar salderen feitelijk op neer komt) op te hoesten? Juist...

[Reactie gewijzigd door Aurelium op 23 juli 2024 08:44]

appie35 2 september 2022 11:04
ik kreeg van Vattenfall de volgende mail
Vanaf die datum ontvangt u van ons een hogere terugleververgoeding. Levert u meer terug dan u van het net afneemt, dan betalen we u vanaf die datum 16,8 eurocent per kWh. De oude vergoeding was 7 eurocent per kWh. Dit betekent dat u meer geld ontvangt voor de elektriciteit die u netto aan ons teruglevert. In Mijn Vattenfall en op uw volgende jaarafrekening of eindafrekening ziet u dat terug
Johan1995 1 september 2022 09:34
Dus voor meneer Huisje-boompje-beestje met de gevulde portemonnee is alles goed geregeld. Wat een verrassing... Beetje fantasieloos dat het weer over de accu opladen gaat.
Persoonlijk probeer ik snelwegen en hotels te vermijden tijdens vakanties, ik zou wel eens willen horen over ervaringen in een elektrische RV, een omgebouwde Lightning of E-transit. Met een hoekje voor de gaming-rig natuurlijk.

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