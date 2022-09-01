Tweakers Podcast #232 - Teruglevertarieven, ev-perikelen en iPhone-geruchten

Het blijft bijzonder hoe er gesproken wordt over de redelijkheid van de terugleververgoeding. Jullie lijken niet te beseffen dat een hogere terugleververgoeding ook betekent dat die extra uitkering aan klanten met zonnepanelen betaalt zal moeten worden uit de inkomsten van klanten zonder zonnepanelen. Besef goed hoeveel er door andere klanten al wordt toegelegd om de saldering mogelijk te maken voor klanten met zonnepanelen. Een kleinere terugleververgoeding is niet meer dan redelijk. De 80% die genoemd wordt in jullie podcast betekent de facto nog meer herverdeling van arm naar rijk middels de energierekening.
Mensen die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen hebben hun investeringsbeslissing gemaakt op een kWh prijs zoals die altijd gangbaar is geweest. Inmiddels zijn terugverdientijden met deze hoge prijzen 1 of 2 jaar. Een lagere terugleververgoeding is geen sociaal onrecht richting deze groep, hun TVT is alsnog vele male gunstiger als gevolg van alle ontwikkelingen. Ook een aanpassing in het salderen zou volledig gerechtvaardigd zijn, al ben ik wel van mening dat regeling gelijkmatig versoberd zou moeten worden. Tot die tijd nodig ik mensen zonder zonnepanelen uit over te stappen naar energieleveranciers die de salderingsregeling versoberen en de terugleververgoeding verlagen. Dan zullen we nog wel eens zien hoe lang het feestje doorgaat bij de energieleveranciers die wel volledig salderen en/of een hoge terugleveringvergoeding aanbieden. Want wie zijn er dan nog over om die zonnepanelen subsidie (waar salderen feitelijk op neer komt) op te hoesten? Juist...
[Reactie gewijzigd door Aurelium op 23 juli 2024 08:44]