Tweakers Podcast #232 - Teruglevertarieven, ev-perikelen en iPhone-geruchten

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Jeroen Horlings over Gamescom, op vakantie gaan met een elektrische auto, geruchten over de iPhone 14 en de verlaging van teruglevertarieven van grote Nederlandse energieleveranciers.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:23 Gamescom

10:35 Op vakantie met ev

24:25 iPhone 14

34:32 Teruglevertarieven

53:17 Sneakpeek