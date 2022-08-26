Regisseur I am Legend werkt aan BioShock-Film met schrijver Blade Runner 2049

De aankomende BioShock-film heeft een regisseur en schrijver gekregen. De schrijver is Michael Green, die gewerkt heeft aan Logan, Blade Runner 2049 en American Gods. De regie ligt in handen van Francis Lawrence, bekend van I Am Legend en meerdere Hunger Games-films.

Meer is er nog niet over de film bekendgemaakt, maar uitgever Netflix spreekt in zijn bekendmaking over Little Sisters, Big Daddies en de ondergelopen gangen van onderwaterstad Rapture. Dat alles wekt in ieder geval de indruk dat het zal gaan om een verfilming van BioShock of BioShock 2 en niet BioShock Infinite, dat zich afspeelt in een stad in de wolken. Verder rept Netflix over het 'stiekem meeslepende verhaal over moraliteit' van de game, wat wellicht betekent dat de film iets soortgelijks gaat doen.

Een releasedatum heeft de film nog altijd niet. Afgelopen februari werd bekend dat er een overeenkomst was tussen Take Two en Netflix na, volgens geruchten, een jaar lang onderhandelen. Wel is bekend dat film studio Vertigo Entertainment erbij is betrokken. Die studio heeft veel horrortitels op zijn naam staan. Regisseur Francis Lawrence is volgens Netflix nog bezig met het regisseren van een nieuwe Hunger Games-film, dus het echte werk aan de BioShock-film moet nog beginnen.

Trailer van BioShock (2007, bevat expliciete beelden van geweld en verminking)

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 15:18 41

26-08-2022 • 15:18

41

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Reacties (41)

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Ziglar 26 augustus 2022 15:44
Blade Runner 2049 : 8/10 score :
https://www.imdb.com/title/tt1856101/

I am Legend: 7,2/10 score :
https://www.imdb.com/title/tt0480249/

onderhand zie ik in een aantal reacties "meningen", dit is de mening van meer dan 500k & 700K aan mensen. als je daar naar kijkt is de kans dat dit een "Kut-Film" word dus niet heel erg groot.
maargoed, meningen verschillen, ook hier op tweakers.
Tortelli @Ziglar26 augustus 2022 15:52
Blade Runner 2049 was dan ook een goede film!
gimbal @Tortelli26 augustus 2022 16:50
Nog steeds, als je van langzaam opbouwende films met een abstract verhaal houdt wel ja. Dat is niet echt voor de gemiddelde bioscoopganger, daarom is de film wederom geflopt maar bouwt het de cult following naderhand op. Net als de eerste Blade Runner film.

Once Upon a Time in the West blijft mijn #1 film, maar Blade Runner 2049 en Sicario die kwamen toch wel redelijk in de buurt.
RoamingZombie @Ziglar26 augustus 2022 18:10
Het probleem met I Am Legend is dat het originele einde vele malen beter was dan wat ze er in de film van maakten.
Zoop @RoamingZombie29 augustus 2022 11:14
En dat zal dus ook het beoordelingscijfer beïnvloeden, wat niet per se iets hoeft te zeggen over de daadwerkelijke kwaliteit van de film. Beetje zoals films als Constantine, die over het algemeen wel goed ontvangen zijn maar wel afgezeken wordt door de comicbook kenners.

En toch kan dit een belangrijke maatstaf zijn voor een Bioshock film, aangezien dat ook een verfilming van bestaande IP is en het maar afwachten wordt hoeveel ze van het originele verhaal overnemen of dat ze het dusdanig verbouwen dat ze het net zo goed een andere naam hadden kunnen geven ... we zullen zien.

PS: een collega van mij vind de Last Airbender ook een hele leuke film, de rest van ons die de originele serie kennen, schijten meestal toch wel op die film.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 23 juli 2024 17:54]

SkyStreaker @Ziglar26 augustus 2022 19:05
Nee joh, dikke typefout! "Kult-film" wordt het, moet haast wel :)
Polderviking @Ziglar26 augustus 2022 16:37
Villeneuve's Blade Runner krijgt van mij ook een hele dikke 8,5.
I am legend vond ik wel wat minder, maar slecht zeker niet.

Maar goed ik pas er wel heel erg voor op om deze successen te binden als indicator voor Bioshock.

Een game vertalen naar een film is gewoon moeilijk als je kijkt naar die lange lijst best wel slechte releases.
Zelfs hele gevestigde lore dat zelfs toen het een spel was al meer op een film leek kan kapot.
Kijk bijvoorbeeld maar naar wat ze met Max Payne hebben gedaan.
Een Max Payne film leek me echt kat in het bakkie, maar viel toch heftig tegen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 17:54]

casd18 @Polderviking26 augustus 2022 18:51
Kijk bijvoorbeeld maar naar wat ze met Max Payne hebben gedaan.
Een Max Payne film leek me echt kat in het bakkie, maar viel toch heftig tegen.
Man man man, dat was te pijnlijk voor woorden, helemaal als fan van de games.
Zoop @Polderviking29 augustus 2022 11:21
Inderdaad, van games met een goed verhaal dat best goed zou moeten kunnen vertalen naar het witte doek, is Max Payne er absoluut een. En toch weten ze die zo te verneuken, en ik vraag me serieus af wat de doelgroep van zo'n film is. Neem je iets zoals Constantine, die wordt redelijk gewaardeerd maar afgezeken door comicbook fans, dus de doelgroep was duidelijk dus niet de comicbook fans, maar een breder publiek.
Max Payne? Voor de niet-kenner is het een kutfilm, voor de game-fans is het een belediging... Dan vraag je toch af wat de bedoeling was...
sjitz @Ziglar26 augustus 2022 19:22
En Green Lantern en Constantine waren ""kutfilms"". Net als praktisch iedere film gebaseerd op games. En hoe meer high-profile, hoe groter de teleurstelling.

De kans dat het een kutfilm is is ontiegelijk veel groter dan de kans op een werk van (of boven) het niveau van het bronmateriaal. Geloof me, er zijn meer K's aan mensen die die verwachting delen dan er mensen zijn die denken "oh, die van I Am Legend? Top!"
kristofv @sjitz29 augustus 2022 19:03
Ik vond beiden best entertaining, vooral Constantine. Heb ook nooit gedacht "oh die resident evil of die warcraft of doom" film is nu toch echt slechter/beter dan de game. Ander medium,propere lei.

Net zoals dat heel gedoe omtrent de nieuwe lotr serie of nieuwe star wars films, wat boeit het dat het ooit in een boek gestaan heeft al dan niet, als het maar entertaining is. Dat is het doel, niets meer niets minder.

De wereld heeft heus wel andere problemen dan dat een verfilming van een comic of game niet 100% volgens source is , als je daarover al zo kan wakker liggen dat de minste afwijking genoeg is om je te triggeren..tja.. dan kan ik alleen zeggen zoek wat meer zingeving in je leven.
Godjira 26 augustus 2022 15:23
Oh man die trailer van BioShock. Ik wil die game gelijk weer spelen. En de remastered kan zelfs voor vandaag de dag nog best goed mee :)

Wat een spel is dat, en dat uit het brein van Ken Levine, een excentrieke maar meesterlijke game maker. Al weet ik door het boek Press Reset ook dat hij niet de makkelijkste was om mee samen te werken.

De films zouden goud kunnen worden, zeker met deze mensen erachter. Ik hoop het :)
Merkin Muffley 26 augustus 2022 15:42
Blade Runner 2049 (en die uit 1982) zijn beiden toffe films (naar mijn mening uiteraard).
Zo slecht was I am legend niet.
Wel even een idee om The Omega Man ff op te zoeken :)
Wren @Merkin Muffley26 augustus 2022 16:14
En last man on earth :)
gimbal 26 augustus 2022 16:54
Mooi nieuws op zich want het is een fantastische pedigree, maar we moeten niet vergeten dat Bioshock al heel lang in development hell zit omdat mensen hun handen er vanaf blijven trekken. Ik blijf terughoudend.
Skyrunner 27 augustus 2022 03:49
Dit is letterlijk de 1e verfilming van een game waarvan ik zeg dat ik geïnteresseerd zou zijn deze te gaan zien.
killzonex 28 augustus 2022 10:46
Gelukkig over rapture voor mij de beste setting !
WiXX @HellboyFromHell26 augustus 2022 16:02
Blade Runner 2049 is ge-wel-dig. De duurste art-house film die er is. Maar het sfeertje is zo vet.

Je moet hem niet kijken als je moe bent want grote kans dat je in slaap valt. De film is langzaam, maar daardoor krijg je goed te tijd om te realiseren wat er nu eigenlijk gebeurt en gezegd wordt.
n3z @WiXX26 augustus 2022 16:04
In een wereld van snelle films is BR2049 erg fijn om te kijken. Ik heb hem destijds in de bios gezien.
RoamingZombie @WiXX26 augustus 2022 18:08
Ik kan juist niet in slaap vallen bij dat soort films omdat de cinematografie mijn aandacht vast houd. Maar ik ben dan ook fan van films zoals Once Upon a Time in the West en America.
sjitz @HellboyFromHell26 augustus 2022 19:27
Okay maar leg eens uit? Wat maakt die films slecht/inspiratieloos?
Amanoo @HellboyFromHell26 augustus 2022 15:38
Ik heb beide films niet gezien, maar was Blade Runner 2049 niet best heel populair?
Joindry @Amanoo26 augustus 2022 16:01
Goed en populair zijn twee aparte dingen :)
50 shades anybody?
ArnoAG @HellboyFromHell26 augustus 2022 16:45
Dune, zowel de games als de film(s), zijn gebaseerd op 'n reeks boeken van Frank Herbert...
Verwijderd @HellboyFromHell26 augustus 2022 16:47
Maar waarom vind je blade runner 2049 een flutfilm dan? Want dat lees ik niet echt uit je bericht. Ik vond blade runner 2049 naast Logan ,1 van de beste films van de afgelopen vijf jaar. Een keer een frisse wind, dan alleen maar al die copy paste Marvel/star wars films van tegenwoordig.
HellboyFromHell @Verwijderd26 augustus 2022 17:10
Dan denken we daar echt anders over.
Voor mijn gevoel valt Blad Runner onder dat precies hetzelfde rijtje van copy paste films waar jij het ook over hebt. En die zijn helemaal niet leuk om te kijken.
Verwijderd @HellboyFromHell26 augustus 2022 17:26
Ik vraag mij bijna af of je wel de juiste film hebt gezien. Aangezien deze film compleet afwijkt van normale films. Het is eigenlijk gewoon een filmhuis film met een groot budget. Het is een langzame film, waar vrij weinig actie in zit.
lordsnow @nms200326 augustus 2022 15:32
Eens. "The Ωmega Man" was een veel betere verfilming van het boek.
nms2003 @lordsnow26 augustus 2022 15:52
Thnx voor de tip. Uit welk jaar is deze film?

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 23 juli 2024 17:54]

SadisticPanda @nms200326 augustus 2022 15:59
https://www.imdb.com/title/tt0067525/

Alstu
GekkePrutser @SadisticPanda26 augustus 2022 19:26
Bedankt voor de tip! Die kende ik niet.
nms2003 @SadisticPanda26 augustus 2022 19:27
Top! Is die nog de moeite anno nu om te kijken?
lordsnow @nms200327 augustus 2022 17:49
Het is duidelijk geen big-budget film, ondanks dat Charlton Heston er in speelt. Qua verhaalt zit deze film beter in elkaar, maar de SFX (zombie make-up) is wel iets waar je doorheen moet kijken.

Het idee dat zombies de volgende stap in de evolutie is, wordt ook gebruikt in deze recente zombie film: https://www.imdb.com/title/tt4547056/ (en ik vondt deze ook wel goed).
PdeBie @SadisticPanda27 augustus 2022 09:29
En in de trailer zie je gelijk al meerdere mensen. Lol! Spoilers,
TheLastOttoman @Amanoo26 augustus 2022 16:47
Eigenlijk had ik een idee dat als 'woke' gezien zal woorden maar het boeit mij echt niet wat voor een label het gaat krijgen:

Ik zou graag een BioShock film willen zien die niet gebaseerd is op deel 1, 2 of Infinite. Elk BioShok spel speelt zich af in een setting waar 1 persoon een utopie maakt voor een bepaalde groep mensen. In deel 1 en 2 waren het progressief denkende en bij Infinite witte religieuze individuen. Bij deze film zou het interessant zijn als het een utopie heeft voor een bepaald 'ras' van de mensheid. Niet gebaseerd op politiek als in 1 en 2 en niet op geloofsovertuiging en nationalisme als in Infinite, maar puur op uiterlijk.

Punt is, we hebben alles al gehad in BioShock behalve puur racisme (al hadden wij dat al een klein beetje in Infinite).
Amanoo @TheLastOttoman26 augustus 2022 17:55
Ik kan dat wel inzien. Anders heb je ook weer meer van hetzelfde. BioShock 1 en Infinite hadden ook weer een best eigen identiteit ten opzichte van elkaar, het zou mooi zijn om dat voort te zetten. Het belangrijkste is dat het biopunk blijft en dat het zijn thema's op een pittige maar ook wel ludieke manier brengt. Al denk ik niet dat je BioShock volledig van politiek of ideologie kan scheiden, dat is wel een beetje hoe de serie werkt.
sjitz @Amanoo26 augustus 2022 19:25
Ja precies, Bioshock is al vrij woke. Klinkt wel een beetje als een strawman hoor, dit.

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