Regisseur I am Legend werkt aan BioShock-Film met schrijver Blade Runner 2049

De aankomende BioShock-film heeft een regisseur en schrijver gekregen. De schrijver is Michael Green, die gewerkt heeft aan Logan, Blade Runner 2049 en American Gods. De regie ligt in handen van Francis Lawrence, bekend van I Am Legend en meerdere Hunger Games-films.

Meer is er nog niet over de film bekendgemaakt, maar uitgever Netflix spreekt in zijn bekendmaking over Little Sisters, Big Daddies en de ondergelopen gangen van onderwaterstad Rapture. Dat alles wekt in ieder geval de indruk dat het zal gaan om een verfilming van BioShock of BioShock 2 en niet BioShock Infinite, dat zich afspeelt in een stad in de wolken. Verder rept Netflix over het 'stiekem meeslepende verhaal over moraliteit' van de game, wat wellicht betekent dat de film iets soortgelijks gaat doen.

Een releasedatum heeft de film nog altijd niet. Afgelopen februari werd bekend dat er een overeenkomst was tussen Take Two en Netflix na, volgens geruchten, een jaar lang onderhandelen. Wel is bekend dat film studio Vertigo Entertainment erbij is betrokken. Die studio heeft veel horrortitels op zijn naam staan. Regisseur Francis Lawrence is volgens Netflix nog bezig met het regisseren van een nieuwe Hunger Games-film, dus het echte werk aan de BioShock-film moet nog beginnen.

Trailer van BioShock (2007, bevat expliciete beelden van geweld en verminking)