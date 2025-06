'Lionsgate toont interesse in triple A-videogameadaptie van actiefilm John Wick'

Filmdistributeur Lionsgate wil eventueel meewerken aan een videogameadaptie van de John Wick-films. Dat zou Lionsgate-ceo Jon Feltheimer hebben gezegd in gesprek met investeerders, beweert entertainmentwebsite IndieWire.

Feltheimer zou hebben gezegd dat Lionsgate meerdere voorstellen voor een John Wick-game heeft gehad, maar dat er verder nog niets vaststaat. "Ik wil hier niet op de zaken vooruitlopen, maar we denken dat er een grote AAA-game kan worden gemaakt dat gebaseerd is op John Wick", zegt Feltheimer tijdens het gesprek, volgens het verslag van IndieWire. "We hebben voorstellen gekregen en we zijn zeker geïnteresseerd, maar op dit moment wil ik daar niet meer over zeggen."

Er is al eerder een John Wick-spel uitgekomen, genaamd John Wick Hex. Het is een strategiegame die ontwikkeld is door Bithell Games en uitkwam in 2019 voor Windows en macOS. Later verschenen er ports van de game voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. De speler kruipt in de huid van John Wick, al gaat het in de game om een verhaal dat verder losstaat van de films over de huurmoordenaar. Naarmate spelers verder komen in het spel, zullen er meer opties voor wapens, pakken en locaties vrijgespeeld worden.