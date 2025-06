Gerucht: Diablo IV verschijnt in april 2023

Diablo IV wordt mogelijk in december officieel onthuld tijdens The Game Awards en vervolgens in april 2023 uitgebracht. De bèta, die toegankelijk moet zijn met een pre-order, begint mogelijk in februari van volgend jaar.

Het gerucht is afkomstig van Windows Central op basis van de XboxEra-podcast en eigen bronnen van de nieuwssite. Het was al bekend dat de actie-rpg na meerdere vertragingen uiterlijk halverwege volgend jaar verschijnt, maar het was nog niet duidelijk in welke maand.

The Game Awards vindt plaats op 8 december. Naar verluidt is het tijdens en na het evenement mogelijk om Diablo IV vooruit te bestellen. Iedereen met een pre-order zou volgens Windows Central toegang krijgen tot de 'open' bèta van de game in februari 2023. Hoewel de game mogelijk in april verschijnt, zou het eerste seizoen gepland staan voor het derde kwartaal van dat jaar.

Spelers van Diablo IV beginnen ieder seizoen met een nieuw personage. Er zijn mogelijk wel microtransacties aanwezig, maar deze zouden niet gekoppeld worden aan de voortgang van spelers. Bij de free-to-play-game Diablo Immortal was dat wel het geval. Die game werd dan ook niet uitgebracht in Nederland en België vanwege 'de huidige exploitatievoorwaarden in deze landen'. Waarschijnlijk werd hierbij gedoeld op de wetgeving rond lootboxes.

Diablo IV is een aankomende dungeon crawler van ontwikkelaar Blizzard. De titel verschijnt ongeveer elf jaar na de komst van Diablo III. De nieuwe game bevat meer dan 150 dungeons en een vernieuwd Paragon-systeem met nieuwe endgamecontent. In september verscheen er veertig minuten aan gameplay online.