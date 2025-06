Gamebedrijf Square Enix kondigt nft-project Symbiogenesis aan voor lente 2023

Square Enix heeft Symbiogenesis aangekondigd voor release in de lente van volgend jaar. Square Enix omschrijft het als een 'digitaal kunstverzamelingproject' waarbij nft's verzameld kunnen worden door spelers.

Square Enix vertelt dat Symbiogenesis zich afspeelt in een 'op zichzelf staande wereld, waar personages een symbiose vormen en verzameld kunnen worden als digitale kunst'. Die nft's kunnen vervolgens worden gebruikt voor profielfoto's op sociale media, maar ook in een interactief verhaal in een 'alternatieve wereld waar de speler een mysterie moet zien te ontrafelen door missies te voltooien'. Enigszins opvallend is dat Square het zelf geen game noemt.

In een korte onthullingsvideo op het socialemedia-account van Symbiogenesis is verder vrij weinig over het project te zien. Door sommigen werd aanvankelijk gedacht dat de horrorgame Parasite Eve uit 1998 een nieuw leven in werd geblazen met Symbiogenesis, omdat de betekenis van het woord zou zijn dat twee afzonderlijke organismen worden samengevoegd om één nieuw organisme te vormen.

Yosuke Matsuda, de ceo van Square Enix, zei eerder al erg positief te zijn over nft's en meer te willen investeren op dit vlak. Dat is opmerkelijk, gezien veel gamers de afgelopen tijd juist de nodige kritiek hebben geuit op het implementeren van nft's in games. Zo stopte onder meer Stalker 2-ontwikkelaar GSC Game World met zijn nft-plannen na aanhoudende kritiek. Ook bleken spelers weinig interesse te hebben in de nft's die door Ubisoft in Ghost Recon Breakpoint werden gestopt.