Apple Maps test nieuwe versie van kaarten in Benelux

Apple is begonnen aan het vernieuwen van de Apple Maps-app in onder andere Nederland en België. Die vernieuwingen houden uiteindelijk in dat gebouwen in 3d worden weergegeven, er een variant op Street View komt en snelheidslimieten van wegen getoond worden.

Apple lijkt de vernieuwde Maps stapsgewijs te introduceren; gebruikers dat ze de vernieuwingen aan de kaarten op een deel van hun Apple-apparaten te zien krijgen. Een gebruiker op Twitter meldt dat hij op de kaart duidelijker contouren van gebouwen ziet en dat 'navigatie er heel anders uitziet'. Een reageerder daaronder laat het stationsgebied van Utrecht zien, compleet met een driedimensionaal model van Utrecht Centraal. In een topic op Reddit deelt iemand een 3d-aanzicht van het Atomium in Brussel en een vogelperspectief van Amsterdam.

Naast de Benelux worden nu ook Zwitserland en Liechtenstein van de vernieuwde Apple-kaarten voorzien, zo schrijft onder andere de 'Apple Maps-blogger' Justin O'Beirne. In gebieden waar Apple Maps de meeste functies biedt, heeft de app 3d-modellen met relatief gedetailleerde modellen en textures, navigatie, ov-navigatie, augmenterealitynavigatie, zijn eigen variant van Street View genaamd Look Around en meer.

Het laatste plaatje toont in de oude weergave dezelfde kaart als het plaatje ervoor (beelden via @pindakaas_met, @Eddydekker en /u/losipov).

Apple weidde bij WWDC 2022 uit over wat te verwachten van de vernieuwing in Apple Maps (video begint bij relevante timestamp).